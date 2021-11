El rapero Young Dolph falleció a los 36 años, víctima de un tiroteo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Suzanne Cordeiro

El rapero estadounidense Young Dolph fue asesinado a tiros este miércoles mientras estaba dentro de una tienda de galletas en Memphis (Tennessee, Estados Unidos), informaron las autoridades locales.

"El 17 de noviembre de 2021 a las 12H00, agentes de policía de Memphis fueron llamados al lugar de un tiroteo" y "se localizó y se declaró muerta a una víctima masculina en el lugar", precisó la policía de la ciudad en un comunicado.

"La información preliminar indica que la víctima es Adolph Robert Thornton Jr.", más conocido por su nombre artístico como Young Dolph, añadió.

Dolph, de 36 años, quien nació en Chicago y fue criado en Memphis, acababa de entrar a la tienda de galletas Makeda, que solía frecuentar, cuando apareció un individuo armado y le disparó, informó la prensa local.

La policía dijo que aún no tiene información sobre el sospechoso.

Personas asistieron a la escena del crimen donde asesinaron al rapero Young Dolph. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Justin Ford

Superviviente de dos tiroteos

El rapero Young Dolph se hizo un nombre con éxitos como "Major" y su álbum publicado en 2020, "Rich Slave", con el que rápidamente alcanzó la cima de la lista Billboard 200.

El artista sobrevivió a dos tiroteos en 2017: uno en Charlotte, Carolina del Norte, en el que su automóvil recibió un centenar de disparos según medios estadounidenses; y el otro en Los Ángeles, donde había sido alcanzado por tres balas.

Varios famosos del mundo del rap expresaron sus condolencias en las redes sociales. El rapero estadounidense Gucci Mane reconoció estar "devastado".

(Con información de AFP).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.