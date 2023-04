Youtuber IOA responde a acusaciones del coreógrafo de Rosalía, molesto por recrear el ‘Motomami tour’ | Fuente: Composición

El influencer peruano IOA brindó algunos conciertos en Lima, en los que mencionaba hacer un homenaje a su cantante favorita Rosalía, recreando el ‘Motomami tour’, show que no llegó al Perú. Sin embargo, el show desarrollado por el youtuber peruano no fue bien recibido por Mecnun Giasar, coreógrafo de Rosalía, quien creó las coreografías para el tour.

Ante las acusaciones públicas de plagio, IOA usó sus redes sociales para responderle a Giasar. “Las personas son inteligentes y se dan cuenta (de) las energías y las intenciones de las personas. Yo no atacaré y no seré un bully más en el internet. La vida da vueltas y es increíble toda la agresividad que puede recibir un fan por hacer algo bonito por un artista. En el video del ‘Making of’ verán todos los créditos porque claro que los hemos hecho. No porque me amenazan, sino porque valoro el trabajo de los artistas que acompañan a Rosalía”, escribió.

Agregó que no ganó “ni un centavo de esto”. “Tengo más de 60 mil dólares de deudas por pagar que iré pagándolas los meses que vienen. No he monetizado por esto. Todas las entrevistas me las hicieron sin pagarme. Yo hice lo que hice porque amo mucho a Rosalía y amo el arte del ‘Motomami World Tour’. Creo que todos los morritos lo saben, Todas las 7 mil personas que fueron al Miji Show se han dado cuenta que hemos hecho este tributo con el corazón”, respondió.

“Estoy tranquilo y feliz. El que no la debe no la teme. Nunca dejaré que nada ni nadie apague la felicidad de nuestros logros. Los amo demasiado, morritos. Venimos 7 años trabajando duro y seguiremos haciéndolo. Vamos por más”, afirmó.

Coreógrafo de Rosalía denuncia amenazas

Mecnun Giasar, coreógrafo de la intérprete de ‘Con altura’, usó sus redes sociales para responder a sus fanáticos de Perú. “Paren el bullying hacia mí por defender a mis bailarines. Su opinión no fue solicitada, Entiendo que quieran proteger a su gente, pero estoy aquí para ayudar. Con amor. Amo el apoyo, trabajo e ir con peruanos. Siempre”, escribió.

Además, le envió un mensaje directo a IOA diciéndole que “ahora Perú lo acosa después de su post”, en el que afirmaba que solo lo hizo como fan y que recibió “toda la agresividad” tras su Miji Show. “¿Dónde están tus disculpas formales?”, le escribió.

También compartió algunos mensajes de apoyo que recibió a través de sus redes sociales.

