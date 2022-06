Yrma Lydya tenía 21 años y recién iniciaba su carrera musical. | Fuente: Twitter

La cantante Yrma Lydya murió el jueves 23 de junio a los 21 años. Según el comunicado y reporte de las autoridades mexicanas, la joven ha sido presuntamente asesinada por su esposo de tres disparos en un restaurante de la colonia Del Valle en Ciudad de México.

Omar García, secretario de Seguridad Ciudadana de México, informó que la intérprete falleció tras recibir tres impactos de bala en el tórax después de discutir con su pareja, el abogado Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, mientras cenaban en un salón privado del mencionado local.

“Tenemos dos detenidos y los dos son hombres, el presunto responsable de herir a su esposa y el chofer que iba con él”, dijo la autoridad con respecto a estas dos personas quienes intentaban huir luego de cometer el crimen.

Yrma Lydya era una de las invitadas del espectáculo GranDiosas que se iba a realizar en Los Ángeles e iba a cantar junto a grandes estrellas como Rocío Banquells, Manoella Torres, María Conchita Alonso, entre otros.

¿Quién es Jesús Hernández, el esposo de Yrma Lydya?

La policía detuvo al abogado Jesús Hernández Alcocer de 79 años quien es el principal sospechoso de feminicidio de Yrma Lydya ya que estaban cenando en un espacio privado en un restaurante.

El letrado no es ajeno a los reflectores ya que se le ha relacionado con diferentes personajes de la política mexicana. Tras ser detenido y llevado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el hombre declaró que llegó a las 3 de la tarde al lugar para reunirse con unos clientes.

Una hora y media más tarde llegó Yrma Lydya y comenzaron a discutir por “infidelidades de la mujer” y porque ella siempre le pedía dinero, según mencionó el periódico El Gráfico. En este pleito, Jesús Hernández sacó un arma y le disparó.

De acuerdo con el diario El Universal, uno de los meseros declaró que el abogado “le ofreció dinero a la policía para que lo dejaran ir, pero los policías se hicieron cargo del asunto”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).