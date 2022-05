Zac Efron revela si a sus 34 años ya está listo para ser papá. | Fuente: AFP

Zac Efron anunció su regreso a la pantalla grande con la película "Firestarter", donde interpreta por primera vez a un padre de familia. Sin embargo, el protagonista de "High School Musical" admitió que desde el inicio del rodaje no se sintió preparado para desarrollar el papel.

En una entrevista con Ellen DeGeneres, el actor dijo que fue todo un reto interpretar al padre de una niña, incluso lo hizo reflexionar y darse cuenta que aún no está preparado para desempeñar ese rol en la vida real.

"Fue una introducción muy brusca a la película... donde me topé con que tenía una hija", dijo el actor refiriéndose a la joven actriz Ryan Kiera Armstrong, conocida por participar en la serie de Netflix, "Anne With an E".

"Tuvimos una escena de padre e hija bastante pesada desde el principio y me di cuenta de que estaba drásticamente mal preparado para este personaje. No sabía lo que estaba haciendo", reveló la estrella de Hollywood.

¿ESTÁ PREPARADO PARA SER PADRE?

Fue entonces que la presentadora le preguntó sobre la posibilidad de que este personaje hubiera despertado su instinto paterno. Sin embargo, Zac Efron dejó que aún no se encuentra listo para afrontar esa responsabilidad en su vida.

"Creo que fue una buena dosis para disuadirme (de no ser papá) por el tiempo que sea necesario. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. Todavía no", respondió el artista.

No obstante, Efron dijo que siente mucho respeto por los padres y aprovechó la ocasión para enviar un saludo a su madre Starla Baskett, quien junto al público del programa presenció la entrevista a su hijo.

