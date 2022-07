Laszlo Kovacs y Mili Asalde contraerán matrimonio civil el próximo 23 de julio. | Fuente: Instagram / Laszlo Kovacs

Cada vez más cerca de darse el sí. El actor Laszlo Kovacs, conocido por interpretar a 'Tito' en "Al fondo hay sitio", reveló algunos detalles de su relación sentimental con su prometida Mili Asalde, al mismo tiempo que mostró el exclusivo hotel donde realizará su boda civil.

Según el intérprete de 43 años, él y su novia se conocieron hace "diez o 12 años atrás". "Fue en el primer año de las giras de 'Al fondo hay sitio', en la primera temporada, o sea 2008", recordó durante una entrevista con el programa "En boca de todos".

"Nosotros visitamos muchas ciudades del Perú y visité la ciudad de mi prometida, Chiclayo, y [la conocí] en una discoteca", dijo Laszlo Kovacs. Mili Asalde acotó que en aquel entonces el actor "no inspiraba ninguna confianza".

"Entonces dije, bueno, ya me voy, cuídense, síguela pasando divino y no sé qué, y el muchacho me agarró la mano. En ese momento yo dije: 'De repente madure más adelante'", señaló la novia de quien encarna al compañero de Pepe Gonzales.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde: una historia de reencuentros

Cuatro años después de aquel primer encuentro, Laszlo Kovacs y Mili Asalde volvieron a verse. "Lo peor es que todavía no estaba madurito", sostuvo la próxima esposa del actor. Un aspecto que él mismo reconoció.

"Le he dicho: 'Oye, pero aprovecha, estoy dispuesto'. Y ella siempre ha dicho: 'No, ahí nomás'. Y eso ha terminado por realmente enamorarme", apuntó el intérprete de telenovelas como "Torbellino", "Qué buena raza" y "Maricucha".

Desde entonces, sin embargo, que Laszlo Kovacs y Mili Asalde están juntos. Próximos a contraer matrimonio el 23 de julio, quien ha vuelto a encarnar a Tito en lanovena temporada de "Al fondo hay sitio" comentó que su boda será en un espacio "algo pequeño".

"El [matrimonio] religioso espero hacerlo en Chiclayo", precisó.

Como se recuerda, en mayo pasado, Laszlo Kovacs anunció que se casaría en la fecha mencionada, en la Municipalidad de Miraflores y a las 4:30 p.m. Su testigo será su compañero de roles, Gustavo Bueno.

Laszlo Kovacs: así anunció su compromiso con Mili Asalde

El 15 de marzo, por la tarde, Laszlo Kovacs anunció su compromiso con su pareja Mili Asalde a través de su cuenta oficial de Instagram.

El actor compartió una foto en la que se ve junto con su pareja, sonrientes, con el mar de fondo. Ella apoya su mano sobre el hombro de él, luciendo un hermoso anillo, con lo que el mensaje queda claro, ya que el post no va acompañado de ningún texto.

En una de las historias de la mencionada red social que Laszlo Kovacs subió ese mismo día, también se ve la mano de su prometida con el anillo y las pruebas de que han pasado una tarde más que especial.

Entre los comentarios de felicitación están los de su expareja Magdyel Ugaz, quien puso unos emojis con ojos de corazón. También se manifestaron Milene Vázquez, su compañera en “Maricucha”, quien escribió “Felicidades, chicos”; y el actor Sebastian Monteghirfo, quien comentó “Todo el amor del mundo”.

