Nicola Porcella negó ser parte del elenco de 'Al fondo hay sitio'.

Faltan pocas horas para el estreno de la temporada 9 de 'Al fondo hay sitio' y se han especulado sobre los nuevos rostros que se verán en esta parte de la historia.

Ante ello, se corrió el rumor de que Nicola Porcella sería Nicolás de las Casas, nieto de Francesca Maldini, sin embargo, el chico reality reveló que no está interesado en formar parte de la serie.

“¿Verdad que participarás en la nueva temporada de Al fondo hay sitio?”, le preguntó un usuario a lo que él respondió que es totalmente falso y no pretende tomar el lugar que tuvo Andrés Wiese por muchos años.

“Falso. Jamás he querido entrar a AFHS ni ser ‘Nicolás’ como han dicho. No me interesa trabajar ahí”, contestó Nicola Porcella de una manera contundente.

'Al fondo hay sitio' se estrenará este miércoles 22 de junio

La serie 'Junta de vecinos' llegó a su fin el martes 21 de junio para darle paso a la novena temporada de 'Al fondo hay sitio'. Su primera parte ha sido bien recibida por sus fanáticos quienes esperan que, en un futuro, los productores continúen con la historia.

Por medio de sus redes sociales, se compartió el último adelanto de la serie. Las aventuras y desventuras de este grupo de vecinos llegan a su fin”, se le escucha decir al narrador, luego comenta que hoy se acabará la historia.

“¡LA GRAN FINAL! Las historias tendrán un desenlace, boda, éxito, amor, encuentros... No te pierdas esta final de infarto, disfruta con los vecinos del edificio Roma”, reza la descripción del video de 'Junta de vecinos'.

Esta serie se estrenó en diciembre del año pasado bajo la dirección de Miguel Zuloaga y, en los seis meses que ha estado al aire, ha sido una de las más vistas de la televisión. Una de las razones por las que fue la favorita fue porque participó la actriz mexicana Cynthia Klitbo y la recordada ‘Excelsa’, Bárbara Torres.

