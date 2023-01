Úrsula Boza regresó a la teleserie de "Al fondo hay sitio" después de poco más de seis años. | Fuente: Instagram / Úrsula Boza

Después de su regreso a "Al fondo hay sitio" en la décima temporada, la actriz Úrsula Boza reveló que su hija, fruto de su matrimonio con Christopher Gianotti, le hizo un curioso pedido. Todo ocurrió cuando vio que en la teleserie su personaje empezaba un romance con Diego Montalbán, interpretado por Giovanni Ciccia.

"La Pazita vio, porque es fan de 'Al fondo hay sitio'", relató la intérprete de la popular 'Mirada de tiburón' en una nueva edición del programa que tiene con su expareja en su canal de YouTube. "Empezamos a ver el capítulo", continuó, "y vio la escena con Montalbán, entonces puso sus bracitos así y me mira y me dice: 'Mamá, ¿te vas a besar?'".

Frente a este gesto, Úrsula Boza le respondió: "En este momento no, pero en algún momento va haber un beso". Su hija, sin embargo, le reprochó: "No quiero que te beses".

Por otro lado, es la "primera vez" que la actriz trabaja con Giovanni Ciccia. "Nos hemos conocido minutos antes de grabar la escena y en verdad me ha hecho sentir súper cómoda", manifestó.

En cuanto a su retorno a "Al fondo hay sitio", Boza no dudó en expresar su felicidad. "Ya no estoy nerviosa, pero estaba súper ansiosa. Estoy feliz de regresa a mi casa con mi personaje que me ha dado tanto durante ocho años, pero estoy extremadamente feliz de regresar...", sostuvo.

¿Úrsula Boza retomará su relación con Christopher Gianotti?

La actriz Úrsula Boza expresó hace una semana que actualmente está trabajando en retomar su relación sentimental con su todavía esposo Christopher Gianotti, de quien se encuentra separada desde el 2021. Ambos se casaron en 2011 y han vivido más de una ruptura a lo largo de su matrimonio.

"Estamos en eso. Venimos de algunas separaciones y, si volvemos, esperamos que sea habiendo construido algo sólido... pues si es lo mismo, qué aburrido. Y si no funciona, pues quedará que somos muy, muy patas, tenemos una relación paja", afirmó la intérprete de la popular 'Mirada de tiburón' en la teleserie "Al fondo hay sitio".

Úrsula Boza precisó que antes de volver con Christopher Gianotti tiene una condición. "Quiero sentirme segura de dar ese paso... pero lo que tengo claro es que el 'para siempre' ya no existe en mi vida, ni tampoco 'quiero morir a tu lado' (...) La idea es trabajar en equipo, por nuestras hijas, a pesar de estar separados tres años y él haya tenido una relación", afirmó.

Para la actriz, que su expareja haya empezado un nuevo romance fue un momento difícil. "Me dolió horrible, tuve depresión un año, estaba hecha basura, llegué a pesar 47 kilos", indicó. Sin embargo, tiempo después aprendió a disfrutar su soledad. "Mi felicidad no depende de un hombre. Si estoy con Chris, mostro; y si no, pues mostro también", explicó.

