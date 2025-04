Alejandra Baigorria y Said Palao se emocionaron hasta las lágrimas al leer sus votos matrimoniales [VIDEO]

La pareja protagonizó uno de los momentos más emotivos de su boda al dedicar conmovedoras palabras de amor y compromiso frente a sus seres queridos.

En una emotiva ceremonia, Alejandra Baigorria y Said Palao se conmovieron profundamente al intercambiar sus votos matrimoniales frente a familiares y amigos cercanos. Ambos dedicaron palabras llenas de amor, compromiso y gratitud que arrancaron lágrimas tanto a ellos como a los asistentes.

Said Palao, visiblemente emocionado, expresó: "Gracias por ser hogar, equipo y complicidad. Gracias por caminar conmigo en este camino que comenzamos sin querer. Hoy no solo me caso contigo, te celebro, te admiro y te amo profundamente. Te elijo, Alejandra, hoy, mañana y siempre."

Por su parte, Alejandra Baigorria dedicó un mensaje cargado de sentimiento y recuerdos compartidos: "Me dijiste que el deseo de formar una familia se cultiva con el tiempo, que no le tenías miedo al compromiso y que, si tenía que darse, se daría y aquí estamos. Nuestra familia y amigos saben todo lo que hemos vivido, que nuestro amor es real. Gracias por dejarme ser, por cuidarme, por decirme la verdad, aunque duela, por mostrarme un amor sin celos, sin mentiras y tratarme siempre como una princesa. Juntos somos invencibles, gracias por ser mi lugar seguro incluso cuando soy un huracán. Te elijo hoy y te voy a elegir todos los días de mi vida. ¡Nos casamos! ¡Te amo!"

La pareja, que ha compartido múltiples momentos tanto en la vida pública como en lo personal, selló su amor en una gran boda que se realizó en Pachacamac donde asistieron varios personajes de la farándula peruana.

Así fue el primer baile de esposos de Said Palao y Alejandra Baigorria

María Pía Copello, conductora de Mande quien mande quien compartió -a través de sus redes sociales- cómo fue el primer baile de casados de la empresaria con el chico reality.

En las imágenes se ve a Baigorria y Palao bailar coordinados el conocido vals 'Second Waltz'. En medio del número, la pareja compartió un romántico beso. Posteriormente, los novios intercambiaron parejas y empezaron a moverse al ritmo de la misma pieza con sus familiares, entre ellos la madre de la empresaria, María Alcalá, el padre del integrante de Esto es guerra, Steve Palao, entre otros.

Tras el vals, Said y Alejandra bailaron canciones más movidas, como ‘Por toda la vida’, de Fonseca. Asimismo, entonaron el tema ‘Siempre has sido tú’, de Ezio Oliva. El ex-Ádamo realizó una presentación en vivo en la recepción del matrimonio de los chicos realities.

Alejandra Baigorria y Said Palao han construido una historia de amor desde 2020 que el sábado 26 de abril los llevó a dar uno de los pasos más importantes de sus vidas: el matrimonio.Fuente: @saidpalao_fit/@joselaraweddings

La historia de amor de Alejandra Baigorria y Said Palao

El romance de Alejandra Baigorria y Said Palao comenzó en 2020, cuando ambos coincidieron en el programa de competencia "Esto es Guerra", donde la química entre ellos no pasó desapercibida para sus compañeros ni para el público.

Al inicio, intentaron mantener su relación en bajo perfil, pero las cámaras y sus propias redes sociales terminaron por confirmar lo evidente: estaban enamorados. Con el tiempo, su vínculo se consolidó, enfrentando juntos los altibajos de la vida pública y las exigencias de sus respectivas carreras.

Uno de los momentos más importantes de su relación fue cuando decidieron convivir, un paso que reafirmó su compromiso y los preparó para el siguiente nivel. Said ha demostrado ser un apoyo incondicional para Alejandra, tanto en su vida personal como en sus emprendimientos empresariales, mientras que ella ha sido un pilar fundamental en la vida del deportista.

En enero de 2024, Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con una romántica propuesta de matrimonio durante un viaje a Punta Cana, República Dominicana. El emotivo momento fue compartido en redes sociales, recibiendo miles de felicitaciones de sus fans y colegas. Ahora, en abril de 2025, la pareja celebró su amor con una boda en el Centro Histórico de Lima.

