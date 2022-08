Alessia Rovegno asegura que no se hará ninguna cirugía estética para participar en el Miss Universo. | Fuente: Instagram

Como parte de su preparación para representar al Perú en el Miss Universo 2022, Alessia Rovegno viajó a Estados Unidos para reunirse con especialistas que reforzarán sus aptitudes y habilidades a fin de dar lo mejor en el certamen de belleza más importante del mundo.

Es por ello que la hija de Bárbara Cayo lleva varios talleres que la ayudarán en su formación profesional. Como se sabe, ella ha dicho en más de una oportunidad que necesita trabajar algunos aspectos personales para mostrar su mejor versión.

"Estoy preparándome en pasarela, oratoria, también talleres de improvisación y de actuación. Coaching emocional, maquillaje y peinado", indicó la Miss Perú en el programa 'Amor y fuego'.

Descarta cirugías

Por otro lado, Alessia Rovegno fue consultada si está en sus planes someterse a una cirugía estética antes de su participación en el Miss Universo, pues algunos críticos creen que la reina de belleza debe perfilar su rostro.

"No pienso operarme, nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme, así como estoy", expresó.

Alessia Rovegno reveló que fue vítictima de bullying

Alessia Rovegno confesó que la época escolar no fue la mejor experiencia en su vida estudiantil, ya que era una niña introvertida y sus compañeros se aprovechaban de eso. Así que la modelo reveló que fue víctima de bullying.

“En el colegio yo era muy tímida y me costaba socializar”, dijo en una entrevista. Sin embargo, su hermana Arianna fue como su salvadora, porque le ayudó en ese tema.

“Venía a recogerme en el recreo y me llevaba a jugar mundo con ella”, dio Alessia Rovegno para Día D. Después de haber superado el problema del bullying, la Miss Perú 2022 aclaró que los comentarios negativos sobre su coronación no le afectan para nada.

Al contrario, considera que solo tendrá en cuenta las críticas constructivas, ya que eso le servirá para poner a Perú en alto en el Miss Universo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.