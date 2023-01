Los expertos en este tipo de eventos ya anunciaron a sus favoritas y varias latinas figuran como las posibles finalistas, entre ellas, la Miss Perú 2022. | Fuente: Instagram

La carrera por la corona al Miss Universo 2022 ya inició. Las 85 candidatas al certamen se reunirán el 14 de enero en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial en Estados Unidos para impactar al jurado con su belleza, personalidad, inteligencia y talento.

Como ya es costumbre, los expertos en este tipo de eventos ya anunciaron a sus favoritas y varias latinas figuran como las posibles finalistas, entre ellas, la flamante Miss Perú 2022, Alessia Rovegno.

¿Alessia Rovegno podría llevarse la corona?

De acuerdo con Telemundo, es muy probable que la representante del Perú logre avanzar sin problemas las etapas del certamen. Y es que la cadena internacional catalogó a la joven modelo de 24 años como "una de las favoritas latinas de este año".

Por su parte, la presentadora y actriz venezolana, Gaby Espino, se mostró segura de que la hija de Bárbara Cayo sería la ganadora del certamen internacional y se llevaría la corona de la más bella del mundo. "¡Vas a ganar! ¡Eres la más bella!", escribió en Instagram.

Alessia Rovegno también llamó la atención de Osmel Sousa, reconocido preparador y entrenador de reinas de belleza; sin embargo, remarcó que entre sus favoritas figuran las candidatas de México, Guatemala, Colombia y Chile.

"Yo no hablé mucho sobre ella (Alessia Rovegno) y todos empezaron a criticarme, y no es así. Lo que pasa es que muchas se sentaron al lado mío para tomarse fotos. Yo sí la estaba observando, es una muchacha bonita, muy buen cuerpo. Me parece que es una buena candidata. (No sabría) decir si le cambiaría algo porque no la tuve al lado como las demás. Pero es estupenda", dijo el 'Zar de la Belleza' sobre la peruana en una entrevista con 'La Hora Hola'.

¿Cómo votar por Alessia Rovegno en el certamen internacional?

1. Descarga la aplicación del Miss Universo.

2. Dale clic a "Votar por tu favorita".

3. Desliza hacia la parte final de la pantalla y dale clic en el rectángulo blanco que dice "Vota ahora".

4. Busca la imagen de la Miss Perú 2022, Alessia Rovegno.

5. El primer voto es gratis

6. ¡Listo!

* Recuerda que hay un pago que se debe realizar para los votos siguientes. Por $ 1 se pueden conceder tres votos; por $ 4,99, 15 votos; por $ 9,99, 40 votos. Y así sucesivamente. En una sola transacción, por $ 199,99, se puede generar 1.000 votos a la candidata elegida.

