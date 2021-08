Anahí de Cárdenas reflexiona sobre el cáncer de mama: "No es fácil verte al espejo con el cuerpo mutilado". | Fuente: Instagram

Anahí de Cárdenas compartió un extenso mensaje con sus seguidores sobre cómo es su vida después de haber sufrido de cáncer de mama. La actriz comentó que esta enfermedad le cambió la vida para bien y para mal.

“El cáncer me dio muchas cosas, como el aprender a ser más agradecida con la vida, apreciar a mis seres queridos, encontrar la felicidad en los detalles y gratitud por todos los días que estoy en esta tierra”, se lee.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas resaltó que actualmente, “su vida no es color de rosa” y que aún no se acostumbra al dolor ni a verse al espejo con el cuerpo cambiado por las operaciones que tuvo que pasar por el cáncer de mama:

“Nunca te acostumbras a los cambios de humor productos de la inhibición de hormonas. No es fácil verte en el espejo con el cuerpo mutilado. Es una lucha de todos los días”, comentó en alusión a su mastectomía.

Asimismo, Anahí de Cárdenas invitó a sus seguidores que sufren de cáncer de mama o que tienen amigos o familiares con este mal, a compartir su experiencia ya que cree que es mejor “soltar porque te hará sentir aliviada”.

Anahí de Cárdenas vence el cáncer de mama

A través de sus redes sociales, Anahí de Cárdenas ha compartido su día a día desde que fue diagnosticada con la enfermedad y, recientemente, reveló una gran noticia: se recuperó del cáncer de mama.

La artista, de 37 años, expresó que el dolor sigue presente, pero no es algo insoportable a estas alturas. Tras realizarse una operación de doble mastectomía y su posterior reconstrucción, se mostró muy positiva por los años que vienen. Aunque aclaró que deben de pasar cinco años sin recaídas para decir que fue una recuperación absoluta.

“Ha sido un proceso bastante doloroso, lo sigue siendo. Nada no soportable, pero sigo con dolor”, contó Anahí de Cárdenas. “Pero la buena noticia es que estoy sin cáncer, igual no se le cuenta a un paciente en remisión hasta dentro de cinco años. Hay que tomar medicación por los siguientes años, y si estás libre puedes tocar la campana de absoluta recuperación. Esperando que los próximos cinco años sean relajados”, comentó en un video a través de su cuenta de Instagram.

Después de someterse a la doble operación, Anahí de Cárdenas deberá realizarse chequeos médicos cada seis meses para estar segura de tener una recuperación completa. “Gracias a mi segunda mastectomía ya no tengo que chequearme cada tres meses, sino cada seis para ver mis ganglios y que no haya nada por ahí. Pero en las mamas ya no me va a regresar el cáncer”, agregó.

