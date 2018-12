Karen Schwarz reveló que Antonio Pavón y Aneth Acosta no volverán a ser panelistas de su programa. | Fuente: Composición

Antonio Pavón no solo se encuentra envuelto en una polémica por la difusión de unos audios en los que emite comentarios racistas, sino que ahora se quedó sin trabajo como consecuencia de este hecho.

La conductora del espacio televisivo "En exclusiva", Karen Schwarz, confirmó la separación definitiva de Antonio Pavón y Aneth Acosta, quienes eran recurrentes panelistas en el programa.

"Mi postura es que no sigan ninguno de los dos en el programa por un tema de respeto hacia los peruanos y la gente que consume mi producto y ve mi programa", dijo Schwarz al diario "Trome".

| Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPO RPP / Marcos Reátegui E.

La presentadora de televisión también habló de una posible expulsión de Perú del ex torero español y que no defenderá a ninguno de sus ex panelistas por la polémica que protagonizaron.

"Hablar de un peruano con esas palabras que utilizó Aneth es terrible. Que un extranjero hable así de un peruano, de un país que le ha dado de comer por tantos años, es igual de terrible... Yo no voy a defender a ninguno", agregó Karen Schwarz.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció al respecto sobre esta controversia y ofreció asesoría legal para Aneth Acosta.

¿PUEDE IR A LA CÁRCEL?

Si bien Pavón se disculpó en televisión y compartió una conversación con Acosta en la cual ella también realiza comentarios racistas hacia otras personas, el incidente pone sobre la mesa un tema tan sensible como el racismo y la discriminación étnica en nuestro país.

RPP Noticias se comunicó con la abogada penalista Romy Chang, quien explicó cuáles son las penas, según la ley, que aplican para personas que discriminan a otras por motivos raciales.

"Nuestro Código Penal sanciona la discriminación o incitación a la discriminación, que está tipificada en el artículo 323, en el título Delitos contra la Humanidad. La sanción es de 2 a 3 años de pena privativa libertad, como máximo, y si el juez lo establece también incluye prestación de servicios a la comunidad entre 60 y 120 jornadas", comentó.

La letrada además afirmó que así la agraviada ─Aneth Acosta─ no ponga una denuncia, cualquier persona puede ir a la Fiscalía y poner su denuncia penal, o si la Fiscalía lo considera puede incluso actuar de oficio.