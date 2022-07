La conductora y modelo Brunella Horna se comprometió con el excongresista Richard Acuña. | Fuente: Instagram

El fin de semana estuvo lleno de emociones para Brunella Horna quien se comprometió con Richard Acuña. Para ella fue una gran sorpresa y se animó a contar detalles de cómo fue su pedida de mano que se dio en un cine. A pesar de que la conductora de televisión no quería ir a ese lugar, su pareja le insistió, pero no se esperaba que se tratara de un momento especial.

"Fuimos al cine y le pedí a un chico que me trajera canchita y una Corona. Fue una película de Thor y a nosotros no nos gusta eso. Yo no quería ir al cine, quería ir a un restaurante. Richard me dijo: ‘Vamos’. Me puse un buzo, ni siquiera me vestí bien, hacía frío. Lo veo a él con camisa si estamos yendo al cine. Así que de frente me dijo que vaya bien vestida. Lo hice sufrir", dijo Horna en 'América hoy'.

Después de que vieron 20 minutos de la última película de Thor, las luces se apagaron y las personas comenzaron a gritar ‘Devuelvan la plata’ sin pensar que se trataba de la familia de Brunella Horna. "Ahí empieza una cuenta regresiva y aparecen mis fotos, nuestras fotos y nuestra canción ‘Voy buscando una lady’ de Manuel Turizo. Quedé en shock. Le pregunté qué estábamos celebrando. Estaba en shock, en blanco. Pensé que la sala estaba llena de extraños, pero eran mis amigos y mi familia. Le dan el micro a Richard y comenzó todo", comentó la modelo.

En ese momento, Richard Acuña se paró y le dedicó unas palabras a su pareja: “Son 5 años. El primer día que te conocí, sabía que eras la persona para mí, para toda la vida. Agradezco a Dios por la gran mujer que tengo. Te quiero para mí, para toda la vida, el amor que siento quiero que sea eterno. Por eso somos una gran pareja, un gran equipo".

Ahí se arrodilló para pedirle a Brunella Horna que se casara con él a lo que ella respondió que sí: "Tú sabes cuánto te amo. Me emociona que estén aquí presentes, me encanta ser parte de tu familia y ¡se viene la boda!". Como extra, la conductora reveló que la señora Nancy, mujer que trabaja en mi casa, guardó el anillo desde enero.

Brunella Horna presume su anillo de compromiso

Sonarán las campanas. La conductora Brunella Horna le dijo sí al excongresista Richard Acuña, quien este sábado 16 de julio le pidió la mano en una ceremonia íntima a la que asistieron sus amigos y familiares, y en la que además cantó Ezio Oliva.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de "América Hoy" presumió su anillo de compromiso en una fotografía acompañada por la siguiente leyenda: "Y le dije sí. La mejor sorpresa de mi vida. Te amo, Richard Acuña".

En redes sociales, con un carrusel de imágenes, Brunella Horna mostró cómo fue que el político trujillano, que le lleva nueve años de diferencia, le pidió matrimonio delante de su entorno más cercano. El evento se llevó a cabo de manera privada.

De inmediato, la caja de comentarios se llenó de saludos por parte de los seguidores de la modelo, entre los cuales resaltaron las felicitaciones de figuras del entretenimiento nacional, como Ethel Pozo, Santi Lesmes, Ivana Yturbe, entre otros.

El compromiso entre Brunella Horna y Richard Acuña llega luego de que iniciaran una relación sentimental hace cinco años. Ambos se conocieron en medio de una obral social que realizaron a favor de los damnificados por el fenómeno de El Niño Costero, en 2017.

