Cristian Rivero y Gianella Neyra llevan terapia de pareja: "Hay momentos en donde nos trabamos"

Cristian Rivero, quien acaba de estrenar su podcast en YouTube, tuvo una conversación con la conocida psicóloga Lizbeth Cueva para hablar sobre los problemas más recurrentes que aquejan a las parejas. Durante la charla, el actor y presentador hizo hincapié en la que sería la principal causa de divorcio.

"Entre el año 2020 y lo que va del año 2023, se ha incrementado en un 77% los divorcios o separaciones de las parejas. La principal razón: la infidelidad", aseguró Rivero.

"Siempre digo, tienes que probar, pero desde tu sentimiento. Si estás con alguien y sientes que hay algo que no está funcionando, dile: 'oye, no me siento cómodo, no me gusta', y después pruebas con otra persona, pero siempre sean honestos", agregó.

Cristian Rivero también admitió que antes era muy desconfiado y recordó que esa inseguridad era la principal causante del fin de sus relaciones sentimentales.

"Yo me victimizaba, hacía de todo para que terminaran conmigo y cuando terminaban conmigo decía: 'ella fue, no fui yo'. Yo he estado en relaciones en donde no tenía mayor motivo para desconfiar, pero desconfiaba, no tenía motivo o evidencia, pero desconfiar, quizá fue un tema de inseguridad", explicó.

Terapia de pareja con Gianella Neyra

Antes de finalizar, Cristian Rivero admitió que actualmente lleva terapia de pareja para mejorar el vínculo sentimental que lleva con Gianella Neyra, con quien tiene un hijo de ocho años.

"Yo soy pro terapia, tengo terapia de pareja, no porque esté mal, sino porque considero que hay momentos en donde nos trabamos y necesitamos poder llegar a acuerdos y ver cosas que no estamos viendo en la otra persona", reveló.

"Cuando hay estas peleas, estos argumentos, uno trata de convencer al otro de que uno tiene la razón. Acá el tema es buscar a alguien que desenrede esto y nos haga ver cosas que no estamos viendo. Pero es cierto, uno siempre trata de convencer al otro que tiene la razón", sentenció.

Cristian Rivero estrenó su canal de YouTube



Una pausa en la conducción de programas de televisión ha sido muy aprovechada por el experimentado conductor, actor y creador digital de contenidos Cristian Rivero, quien hace poco lanzó su canal de YouYube.

"Se acaba de concretar un sueño postergado de hace años: producir y conducir un podcast con contenido de valor y bienestar para las personas", mencionó.

En su programa de estreno tuvo al reconocido cantante Christian Yaipén, vocalista del Grupo 5.

"Lo admiro por su talento y calidad humana, es un joven talentoso, es un profesional graduado en Berckley y ha roto todos los esquemas con el Grupo 5. Mi amigo Christian Yaipén viene de una familia resiliente, emprendedora y muy trabajadora. Mi intención es nutrirnos todos de contenido de calidad", comentó.

La cita es todos los jueves a las 8 de la noche en el Canal Oficial de Cristian Rivero, donde el conductor entrevistará a expertos especialistas en bienestar físico, mental, emocional y financiero.

"Aprendí que la terapia y apoyo sociológico es fundamental para enfocarnos en objetivos y entendernos como seres humanos, entendí que equilibrar nuestra mente es equilibrar nuestra vida… Ahora me encuentro en una etapa en donde estoy más dispuesto al disfrute y a darme tiempo para los míos, todo el conocimiento para vivir mejor está a la mano y quiero aportarlo aquí", reflexionó.