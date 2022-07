Daniela Alejandra Darcourt Escurra es una cantante, compositora y bailarina peruana. En sus inicios musicales, participó en distintos concursos de talentos. | Fuente: Instagram

La salsera Daniela Darcourt está ganando éxito en su carrera profesional ya que no solo lanzó su nuevo álbum, sino que forma parte de los entrenadores de 'La Voz Perú', sin embargo, estar en el ojo público le ha afectado ya que padeció de depresión.

La intérprete de ‘Adiós amor’ contó detalles de lo que pasó después de que saliera de la agrupación Son Tentación donde fue cantante durante muchos años. Tras no saber qué hacer con su vida, pensó en el suicidio.

“He sido paciente psiquiátrica a mucha honra y con mucho orgullo lo digo. Yo vivía una vida de ‘corre, corre’, quería abrumarme a mí misma porque no quería estar en mi casa deprimida. Mi vida había cambiado muy rápido, salí de Son Tentación y fue un proceso tedioso para mí. Estuve completamente sola y me dije ‘¿ahora qué voy a hacer?’”, dijo Daniela Darcourt en entrevista con Christopher Gianotti.

La salsera peruana agregó que intentó quitarse la vida varias veces y no se avergüenza de contar su experiencia porque pudo salir adelante:

“No estaba feliz conmigo misma, tanto cuerpo como cabello, todo. Sentía que ya… Lo he dicho, me intenté suicidar y no una, sino tres veces, en momentos distintos. No me avergüenzo ni me da pena decirlo, tampoco lo digo con el afán de que me digan ‘pobrecita, qué bien que salga adelante’. Ahora soy feliz, salí de ese proceso por voluntad propia. Sabes que te medican, yo estaba literalmente drogada”, reveló.

'Empezando otra vez', el último disco de Daniela Darcourt

¿Por qué una artista como Daniela Darcourt, cuya carrera no parece sino una sucesión de éxitos, comienza de nuevo?, nos preguntamos ni bien conocimos el título de su segundo y nuevo álbum de estudio 'Empezando otra vez'.

“El título viene por muchas cosas: cuando me dio pólipos en las cuerdas y tuve que retirarme de los escenarios; cuando, durante la pandemia, tuve que adaptarme a escenarios nuevos; y porque ahora estoy el punto más importante de mi carrera, hablando de fuerza, integridad y determinación”, explicó Daniela Darcourt a RPP Noticias en una extensa charla.

“En ‘Empezando otra vez’ tengo letras de un amigo maravilloso como Johnny Lau; Tony Succar ha producido un tema. Tengo a gente de Cuba, muy amiga mía, como los maestros Alain Pérez y Jorge Luis Piloto. Hay colaboraciones con Rey Ruiz y Tito Nieves, de Puerto Rico. Y letras de Grettel Garibaldi, de Panamá. Amigos que estoy haciendo en el camino y que se unen a este sueño maravilloso de seguir avanzando con un género que los inspira”, nos contó Daniela Darcourt.



Tal vez sea más sencillo entender el título del disco si tomamos en cuenta que Daniela Darcourt no solo es su intérprete y ha participado en la composición. Ella es también productora ejecutiva, lo cual le permitió desarrollar aptitudes de liderazgo.

“Todo este proceso de descubrimiento y creatividad te pone en un escenario diferente. En este caso, como la líder de todas estas almas increíbles, pero a la vez aprendiendo, poniéndole mucha fuerza, levantándonos temprano y haciendo el mismo sacrificio. Ir en la misma página que el equipo hace que todos soñemos con la misma intensidad”.

