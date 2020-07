Daniela Darcourt y Sergio George siguen envueltos en la polémica con Yahaira Plasencia. | Fuente: Composición

Daniela Darcourt y Sergio George siguen envueltos en la polémica luego de que el productor defendiera su trabajo con Yahaira Plasencia. En un enlace en vivo hace un tiempo, George criticó de manera burlesca la casa donde vive la salsera:

“El departamento lujosísimo que tiene Daniela en Perú, hay que pagar por eso”, fue lo que dijo frente a la intérprete de “Señor mentira”. Este tipo de comentarios no le agradaron a Tito Nieves por lo que criticó tajantemente a su excompañero.

Ante esto, Daniela Darcourt fue cuestionada por una reportera de ‘En Exclusiva’ quien le preguntó si se sintió humillada: “No me sentí humillada, soy una persona bastante superada. Y si la fue (humillación), todo bien no hay problema, entre broma y broma a algunos se le escapa las cosas de las manos (...) De mi parte no hay recelos ni resentimiento”, aseguró.

Además, comentó que a la persona que más le molestó fue a Tito Nieves: “Al maestro sí le chocó un poco, más que el comentario, es la actitud”. Por otro lado, asegura que esta riña no le cerrará las puertas en la industria musical ya que con esfuerzo ha logrado grandes cosas:

“Yo soy una muchacha que viene de un barrio, a mí no me molesta que me digan cosas, que me aumente o me quite, para eso he trabajado tantos años de mi vida (...) No creo que se me cierren las puertas. Yo tengo una carrera antes de que Sergio aparezca en mi vida”, resaltó en el programa de espectáculos.

NIEGA AMISTAD CON YAHAIRA

Daniela Darcourt negó nuevamente que tenga una amistad con Yahaira Plasencia. En conversación con Radio Capital, la intérprete de “Señor mentira” confesó que solamente son colegas y así seguirá siendo.

“Mas allá de que no seríamos amigas, yo dije claramente que no somos amigas. Que podamos o no podamos o que en algún futuro esto pasara, se va a dar orgánicamente si es que eso llega a suceder”, aseguró.

Además, dijo que no están en la “obligación” de serlo ya que ambas son profesionales y se tienen respeto por sus carreras: “Suficiente con el tema de ser cordial cuando nos veamos, de respetar nuestros espacios y nuestros momentos. Siempre lo he dicho, ella hace su carrera a su forma, yo hago mi carrera a mi forma”, comentó a Mónica Cabrejos en la radio.