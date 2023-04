Dantes Cardosa fue exvocalista de La Charanga Habanera y el Grupo 5. | Fuente: Instagram

El cantante cubano Dantes Cardosa formó parte de Grupo 5 durante un tiempo y fue el vocalista líder de la orquesta. Antes de ello, estuvo en La Charanga Habanera donde cantó salsa y timba, pero abrió su camino musical en la cumbia.

Conoció a Elmer Yaipén en Chiclayo, quien le propuso formar parte de la agrupación. Al notar que el sueldo era mucho más que su grupo anterior, no dudó en aceptar. Sin embargo, años después, sintió que su etapa en Grupo 5 terminó ante la llegada de Christian Yaipén.

"En todas las orquestas que he pasado, he tenido la dicha de ser el cantante líder. Entonces, yo veía, lo veía venir, como que me iban a desplazar. Cómo explicarte, como él es Christian, el dueño, y los hermanos son los dueños, le van a dar muchas más canciones, más protagonismo, es lógico, más vitrinas y lo van a vender a él. Entonces, yo iba a pasar a un segundo plano. Como yo veo ahorita, y te soy sincero, que los otros cantantes están en un segundo plano, están en la sombra y yo no estoy acostumbrado a estar en la sombra. Yo siempre he tenido la suerte y la dicha de estar en el ojo y me retiré a tiempo", dijo Dantes Cardosa para La República.

Tras tomar su decisión, le contó a Elmer Yaipén sus motivos. Además, también había recibido una propuesta interesante de la orquesta Los 5 de Oro, por lo que dio un paso al costado.

"Me dijo 'te deseo suerte, avanza, si quieres, te apoyamos'. Fue muy lindo de su parte y hasta ahora yo me sigo comunicando con ellos, con Elmer más que todo, que siempre me trató muy bien", finalizó.

¿Cuándo se unió Dantes Cardosa al Grupo 5?

El cantante cubano Dantes Cardosa se unió a la familia musical de la orquesta Grupo 5 en octubre de 2011, así lo anunció Elmer Yaipén Jr., el director de la agrupación norteña, en ese entonces por medio de un comunicado.

“Estoy seguro que el ingreso de Dantes será para sumar. La orquesta es de música internacional, tocamos todos los géneros, así que pondrá la nota tropical”, precisó Yaipén.

También dijo que, desde esa fecha, Cardosa se volvió un monseufano más. “Todos los integrantes lo vamos a tratar como un miembro más de la familia”, indicó. “Espero que me vean sobre el escenario”, dijo el popular Ricky Ricón, confesó sentirse feliz con este nuevo paso en su carrera artística.

En sus 50 años de trayectoria artística, el Grupo 5 de Monsefú ha tenido (y tiene) a las voces más destacadas de la escena musical peruana.

