'Doña Peta' afirma que no le "implorará" a Alondra García Miró para que la llame. | Fuente: Instagram

La ruptura entre Paolo Guerrero y Alondra García Miró sigue dando de qué hablar. Después de confirmarse su separación sin revelarse los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar esta decisión, la madre del futbolista hablo sobre la actual relación que mantiene con la modelo.

Tras ser consultada sobre si aún tiene comunicación con la expareja de su hijo, doña Petronila Gonzales Ganoza, mejor conocida como 'Doña Peta', sorprendió́ al señalar que ya no han tenido contacto.

"No sé por qué no he hablado con ella. A nadie se le obliga a nada, el que tiene voluntad y quiere a la persona, llama, nada más. ¿Para qué vas a implorar que te llamen? no”, reveló al programa 'En boca de todos'.

En otro momento, la madre del 'Depredador' se refirió al ampay que protagonizó su hijo Julio 'Coyote' Rivera, aunque recalcó que él es una persona mayor y ya no tiene por qué estar corrigiéndolo ni darle "un jalón de orejas".

Alondra García Miró se pronuncia sobre el nuevo romance de Paolo Guerrero

La modelo y empresaria Alondra García Miró se pronunció por primera vez sobre el nuevo romance que su expareja, el futbolista Paolo Guerrero, mantiene con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. La también actriz fue abordada por la prensa mientras estaba en el concierto de Tini Stoessel.

Al ser consultada si le deseaba lo mejor al jugador del Avaí en su nueva relación sentimental, García Miró respondió a América Espectáculos: "Siempre, siempre". Además, descartó que tenga un romance con el mexicano Vadhir Derbez, con quien se le vio las últimas semanas pasando sus vacaciones.

"Me imaginé que iban a comenzar a decir esas cosas y ya lo aclaré estos días. Hemos estado en grupo", dijo Alondra García Miró.

Días atrás, el mismo hijo de Eugenio Derbez había negado el amorío con la empresaria peruana. En su cuenta de Facebook, un usuario le preguntó si tenía un vínculo sentimental con García Miró. Él respondió: "Son solo chismes".

Alista nuevos proyectos

En 2020, Alondra García Miró hizo su debut actoral como protagonista de la telenovela 'Te volveré a encontrar'. Una faceta que, según dijo ante cámaras, puede que vuelva a traerle nuevas oportunidades en el futuro próximo.

"No puedo adelantar mucho, pero por ahí unos proyectos en la tele. Ya les contaré. Si Dios quiere, sí", indicó quien dio vida a Lucy Flores en la producción de ProTV. En aquel elenco, también compartió roles con Denisse Dibós, Sergio Paris, Johanna San Miguel, Pablo Heredia, entre otros.

Por otro lado, cabe recordar que ni Alondra García Miró ni Paolo Guerrero habían anunciado su ruptura. Sin embargo, hace unos días, Ana Paula Consorte confirmó que estaba en una relación con el futbolista peruano a través de algunos comentarios en Instagram.

