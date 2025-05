Ducelia Echevarría y la pregunta sobre Rosángela Espinoza que esquivó en 'El valor de la verdad'

La exchica reality abrió su corazón en el sillón rojo y habló de agresiones, bullying y traumas familiares. Sin embargo, no llegó a responder una polémica pregunta relacionada con Rosángela Espinoza.

Tal como se anticipaba, la participación de Ducelia Echevarría en El valor de la verdad removió viejas rivalidades con figuras de la televisión como Korina Rivadeneira, Alejandra Baigorria y Said Palao. No obstante, fue su testimonio sobre Rosángela Espinoza el que marcó los momentos más intensos del programa… hasta que esquivó una pregunta clave de Beto Ortiz.

La noche comenzó con preguntas personales como: “¿Había inodoro en tu casa cuando eras niña?” y “¿Trabajaste limpiando baños?”, que Ducelia respondió afirmativamente, visiblemente emocionada. La tensión escaló con la tercera pregunta: “¿Te agredió Korina Rivadeneira?”. La modelo respondió que sí, y recordó un episodio de violencia ocurrido durante su paso por Combate.

“La provoqué demasiado, la saqué de quicio y le dije: ‘Lárgate a tu país’”, confesó. “Empezó a gritarme... no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo el jalón de pelo", agregó. También dijo que en esa época, no la pasaba bien en el reality: "Me sentía desnuda porque sentía que me daban directo en el pecho”.

“La más básica”: el dardo a Rosángela Espinoza

Más adelante, al ser consultada si Alejandra Baigorria la culpó de una lesión, Ducelia respondió afirmativamente y aprovechó para lanzar un comentario sobre Rosángela Espinoza, a quien calificó como una competidora “básica”. “Llegué compitiendo con la más básica, que era y sigue siendo Rosángela, porque habla bastante y hace poco”, explicó.

Uno de los momentos más delicados llegó cuando Beto Ortiz preguntó: “¿Se burlaba de tu voz Rosángela Espinoza?”. Ducelia reveló que sufrió una alteración en la voz tras recibir esteroides, algo que debilitó su autoestima durante años.

“Rosángela ha sido la única persona que me faltó el respeto en ese programa. Me remedaba, se burlaba entre los pasillos con rabia, mala onda. Agarraba lo más bajo. No le demostraba que me afectaba, pero sí me fastidiaba, era lo único que me dolía”, compartió.

La pregunta que no respondió

Pero cuando se le planteó la sexta pregunta —“¿Le rayaste el auto a Rosángela Espinoza?”— su amigo Lalo, presente en el set junto al boxeador David ‘Pantera’ Zegarra, intervino para impedir que respondiera. “Me parece que ella tiene muchas cosas más de las que hablar que Rosángela”, argumentó. Zegarra, por su parte, comentó entre risas: “Hubiese querido escuchar la respuesta”.

La pregunta fue reemplazada por una más personal: “¿Te daba 20 soles de pensión el padre de tu hija?”, a lo que Ducelia respondió con un “sí”. “Desde que nació mi bebé, yo he asumido el 100%. Mi prioridad siempre ha sido ella. Fue una época bastante complicada”, recordó.

En total, Ducelia respondió 18 preguntas sobre su pasado, incluyendo: “¿Agrediste físicamente a Said Palao?”, “¿Tuviste un romance con Zumba?” y “¿Te envidiaba Diana Sánchez?”, todas con respuestas afirmativas. Finalmente, decidió retirarse del programa con 20 mil soles… y los ojos llenos de lágrimas.

