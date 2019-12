Edison Flores reveló detalles inéditos de la pedida de mano a su novia Ana Siucho. | Fuente: Instagram

Edison Flores sorprendió al revelar en una reciente entrevista detalles inéditos de su relación con Ana Siucho. La pareja celebrará su matrimonio, el cuál será televisado por señal abierta, el 21 de diciembre en el Estadio Monumental de Ate.

El jugador de la selección peruana de fútbol Edison Flores contó detalles inéditos de cómo realizó la pedida de mano a su novia Ana Siucho, con quien el próximo 23 de diciembre cumple 5 años de relación sentimental.

El futbolista señaló que el sueño de su novia era que le pidan la mano frente a un castillo en Disney, como si se tratara de un “cuento de hadas”.

"Ella se imaginaba como un cuento de hadas como en Disney, en un castillo. Eso me lo dijo en el primer año, cuando nosotros empezábamos o ni siquiera éramos enamorados y me quedé con eso siempre", dijo Edison Flores a “Reporte Semanal”.

Asimismo, el deportista señaló que le costó encontrar la locación perfecta para comprometerse con su novia, luego de visitar varios parques de diversiones.

"El primer día fuimos a Disney, fuimos al castillo, pero no pasó nada, el lugar no me convenció. Fuimos al parque temático de Universal, entonces dije, 'acá tiene que ser sí o sí'. Pero había puras montañas rusas y yo estaba más afanado con subirme a Hulk, una montaña rusa bien brava, estaba pensando en eso antes de la pedida", agregó.

El popular ‘Orejas’ también contó que esperó el último día de su viaje para pedirle matrimonio a Ana Siucho, quien es hermana del futbolista Roberto Siucho.

"Yo tenía un short que no tenía cierre el bolsillo, entonces dije 'si lo pongo con la caja se iba a notar, entonces lo saqué de la caja y me lo puse en el bolsillo'. Yo estaba apretado para que el anillo no se me caiga"; dijo entre risas. Hay una foto con en la montaña rusa en la que salgo con el anillo", manifestó.

Asimismo, el futbolista recordó con mucha emoción que cuando encontró el momento ideal para proponerle matrimonio a su novia, ella no le creyó.

"Ya era de noche, caminamos unas cuadras, llega un momento en que le digo para tomarnos una foto. 'Ya hay que tomarnos un selfie', me dice ella. Entonces, le saco el anillo y se lo doy. Ella me dice '¿es en serio?'. y le digo 'si, es enserio'. El speech ya no me salió, se nubló, no había palabras, fue un momento donde me emocioné, yo más que ella, porque ella no sabía que pasaba, pensaba que era broma. Nos dimos un beso y nos tomamos fotos de la pedida", explicó.