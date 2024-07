Yaco Eskenazi cuenta por qué Natalie Vértiz no lo acompañó en la final de 'El gran chef famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yaco Eskenazi, ganador de la octava temporada de El gran chef famosos, explicó por qué su familia no estuvo presente durante su triunfo en el reality culinario de Latina. En el caso de su esposa Natalie Vértiz, según dijo, su condición de figura de América TV le impide asistir a eventos de otros canales.

"Quiero aclarar algo, el que no haya venido ningún familiar es responsabilidad mía (...) Claramente no le iban a dar permiso y yo entiendo, si a mí me dicen que vaya el Día de la Madre (la productora) no me daría permiso, pero son las reglas del juego, es así", declaró al programa Arriba mi gente.

¿Por qué Yaco Eskenazi no estuvo acompañado de su madre en la final de El gran chef famosos?

El ganador del programa de cocina también mencionó que él mismo decidió que su madre y sus hijos no asistieran al evento debido a la tensión propia de una final.

"¿Por qué no vino mi mamá? A mi mamá no le gustan las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana que traiga a mis hijos. Es un momento estresante, difícil, no quería tener a mis hijos y que vean si gané o perdí. Tengo en mi cabeza que soy un macho alfa y que tengo que asumir los golpes de mi vida", sostuvo Eskenazi.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre la victoria de Yaco Eskenazi en El gran chef famosos?

A pesar de no estar presente en la final de El gran chef famosos, Natalie Vértiz no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su esposo por su victoria. Mediante sus redes sociales, la exreina de belleza le dedicó un amoroso mensaje.

"¡El mejor chef y papacito! Aunque estés lejos sabes que siempre estamos juntos en el corazón. Felicidades mi amor, te mereces eso y más", expresó Vértiz, acompañando sus palabras con una fotografía de Eskenazi y sus hijos.

