Clara Seminara se quebró al narrar el episodio que le tocó vivir junto al cómico Enrique Espejo 'Yuca'. | Fuente: MAgaly TV La Firme

La actriz cómica Clara Seminara dio detalles sobre la denuncia pública que hizo ante el imitador Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, por tocamientos indebidos. Ella comentó que el incidente que tuvo con él a fines de octubre de 2018 le hizo perder su trabajo.



“Me siento mal y ahorita que te hablo se me quiebra la voz, porque una mujer tiene que vivir lo que pasé para entenderme. Creo que es muy importante que todas las mujeres denuncien cuando tienen un hecho así”, dijo al programa Magaly TV La Firme.



Ella cuanta que minutos antes de hacer una grabación, Enrique Espejo 'Yuca' le dice: “Tú sabes boxear, pero yo soy peleador callejero”. Ella comenta que se río, porque evidentemente ella estudiaba boxeo y dice a ‘Yuca’ que le podía enseñar.



“Tenía empatía con él y me caía bien. Le digo ya te voy a enseñar a boxear mira. Me cuadro y le hago ‘un, dos’ de boxeo. Me río y me volteo para irme y me mete la mano. Me mete un nalgazo”, relató al programa.