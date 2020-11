Frank Valenzuela habla sobre la agresión a su hermana Stephanie | Fuente: Instagram

Luego de la detención del actor Eleazar Gómez por la presunta agresión física contra la modelo Stephanie Valenzuela en México, el hermano de la artista peruana dio detalles de lo ocurrido.

La modelo Stephanie Valenzuela y el actor Eleazar Gómez mantenía una relación amorosa, según contó el hermano de la artista peruana.

"La situación se dio anteayer… Nosotros vivíamos juntos, y cuando ella empezó la relación, a veces uno quiere privacidad, así que decidí mudarme a otro lugar", comentó en el programa de Magaly Medina.

"La relación tiene desde meses atrás, yo no estuve tan de acuerdo porque lo vi un tipo muy hiperactivo, pero delante de mí nunca demostró una mala actitud, por el contrario, hasta hemos grabado un videoclip, con mi hermana que ahora no sabemos si va a salir”, añadió.



Asimismo, detalló lo que vivió la modelo el día de la agresión, que la ha llevado a someterse exámenes médicos y psicológicos, y mostró un video que grabaron los vecinos.

“Yo conozco a mucha gente acá que me comentó del pasado de este señor y no quise juzgarlo anticipadamente. Hace un mes, cuando conversé con él, le aclaré y le dije bien claro que no iba a juzgarlo por el pasado, pero le dije: ‘lo único que voy a pedir es que cuando tengan un altercado te vayas y no la toques’”, indicó.

“Lo que tengo entendido, y por lo que me contaron los vecinos, es que mi hermana ha gritado fuerte porque la ha mordido e intentado ahorcarla, cuando ha querido escapar le ha roto el pantalón… Al bajar los vecinos la ayudan y llaman a la policía”, precisó el hermano de Stephanie Valenzuela.

