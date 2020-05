Emilio Jaime afirma que la pelea de Mayra Goñi y Nesty "sumó" al éxito de "Calendario Remix". | Fuente: Composición

El cantante Emilio Jaime, quien acaba de estrenar "Calendario Remix", junto a Daniela Legarda, Mayra Goñi y Nesty, señaló que la pelea de los dos últimos no fue "preparada" para promocionar la canción.

Sin embargo, el intérprete mencionó que la mediática discusión entre Mayra Goñi y Nesty sí sumó al éxito de la canción que ya superó el medio millón de reproducciones en YouTube.

"Yo no soy niñero de Nesty o de Mayra para saber cuándo se van a pelear, eso no es mi culpa. En temas de pareja, si es que no es la mía, prefiero no meterme. Lo importante es que están bien, felices y juntos", dijo Emilio Jaime a RPP Noticias.

Asimismo, el exintegrante de "Esto es guerra" y "Combate" contó una anécdota con Mayra Goñi previo al estreno de la canción.

"A mí me habían pactado una entrevista con Mayra para un programa de televisión en Latina, pero cuando sale lo del problema lo tuvimos que cancelar porque no queríamos que haya esa confusión. No hicimos ninguna nota previa al lanzamiento de la canción", agregó.

Finalmente, reconoció que, pese a ello, "Calendario Remix" se benefició con la mediática controversia entre Mayra Goñi y Nesty.

"Ahora, que me sumó al tema ("Calendario Remix") esto que se dijo, sí me sumó. Hay que ser sinceros también", concluyó entre risas Emilio Jaime.