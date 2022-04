Ethel Pozo arremete contra Óscar del Portal tras nuevo destape de Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo se tomó unos minutos de su programa para referirse al reciente destape que Magaly Medina presentó sobre la supuesta infidelidad de Óscar del Portal. La hija de Gisela Valcárcel dio a entender que el comentarista deportivo habría engañado a su esposa con su asistente, Fiorella Méndez.

Tras asegurar que tampoco da crédito a la palabra de Fiorella Méndez, quien había asegurado que sólo había dormido en la casa del exfutbolista, la conductora de "América hoy" aprovechó su intervención para responder las críticas sobre su posible reacción ante las reveladoras pruebas.

"Yo no les creí nada a ninguno de los dos, y me llamó la atención que en redes me dijeran que estaban esperando que yo llore, yo nunca lloraría por un infiel (...) yo nunca le creí a ninguno de los dos, no creo en ningún infiel, de pequeña sufrí lo que le hicieron a mi mamá", sostuvo.

NO PERDONA LA DESLEALTAD

Al respecto, Ethel Pozo explicó la razón de por qué lloró tras el ampay que protagonizaron Melissa Paredes y Anthony Aranda. "Si yo lloré el año pasado fue por lo que estaba pasando una persona que conocía, mi amiga, el dolor de una familia y de la niña, pero nunca por un infiel", comentó.

Antes de culminar su intervención, Ethel volvió a referirse al caso que experimentó su madre debido a la infidelidad; y aclaró que nunca apoyará esta conducta, así sea de una mujer.

"Soy bien drástica en eso, de pequeña sufrí lo que a mi mamá le hicieron, la deslealtad en dos ocasiones, así que no creo en ningún hombre que sea desleal, infiel y que diga que va a cambiar", culminó.

NUEVAS PRUEBAS

Una nueva investigación del programa "Magaly TV, la firme" vuelve a tener como protagonistas a Óscar del Portal y su asistente Fiorella Méndez. De acuerdo a documentos presentados por Magaly Medina, ambos habrían pasado varias noches juntos en la habitación de un hotel.

Esto habría ocurrido en los meses de enero y febrero de este año, antes del 'ampay' en el departamento del comentarista deportivo, donde Aldo Miyashiro fue captado besando a la reportera Fiorella Retiz, lo que originó el final de su matrimonio con la actriz Érika Villalobos.

