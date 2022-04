Ethel Pozo dedicó un emotivo mensaje a su futuro esposo, Julián Alexander, y no dudó en agradecer por el tiempo que han pasado juntos. | Fuente: Facebook | Ethel Pozo

Ethel Pozo, hija de la conductora Gisela Valcárcel, cumplió un año de relación sentimental con su pareja Julián Alexander. La presentadora de "América hoy" compartió un mensaje en su cuenta de Instagram con motivo del aniversario.

Pozo expresó su amor y gratitud por el tiempo que ha compartido con su futuro esposo. También rememoró el día en que ambos decidieron compartir sus vidas, exactamente un 8 de abril de 2021. La publicación estuvo acompañada por cuatro postales de la pareja.

"Hace 365 días me pediste ser tu enamorada, una tarde increíble mirando el mar y el sunset. No sabía que luego me pedirías ser tu esposa, tu compañera para siempre. No sabía hacia dónde nos iba a llevar este amor, nuestro amor bonito, como lo llamé desde el primer día, desde nuestra primera foto juntos en el parque de mi casa", escribió la conductora.

VALIÓ LA ESPERA

En el emotivo mensaje, Ehtel también resaltó el esfuerzo que ambos pusieron para llevar adelante la relación y dijo que la espera valió la pena para que sus sueños puedan volverse realidad, a propósito de su próximo matrimonio.

"El amor se construye de a pocos, y nosotros vaya que lo hemos construido. Solo ver a nuestra familia me hace sentir tan agradecida con Dios. Nunca voy a olvidar el tiempo en el que no estabas y solo soñaba con conocerte. (...) Ahora puedo mirarte a los ojos y saber que valió la pena la espera, que el amor real existe, la otra mitad o como quieran llamarlo", sostuvo.

¿CUÁNDO SERÁ EL MATRIMONIO?

En febrero pasado y a través de su cuenta de Instagram, Ethel Pozo compartió fotografías junto con su prometido Julián Alexander. Las imágenes están acompañadas de un extenso texto, donde la conductora da algunos de detalles de su compromiso con el director audiovisual y dónde planean celebrar su matrimonio.

“¡Y llegó! Les prometo que llegó apenas conocimos a Argento. Este hermoso caballito nos llenó de paz y amor apenas lo vimos, junto con dos árboles hermosos, fuertes de raíz a punta que iluminan todo el lugar y que demuestran que aunque los años hayan pasado (imagino muchísimos), ellos siguen igual de sólidos. Y así anhelamos que sea siempre nuestra relación”.

Tal como señala Ethel Pozo, en la foto se puede ver a la feliz pareja junto con un caballo blanco en una casa hacienda. Las imágenes y el mensaje nos dan a entender que este será el lugar elegido para su boda.

Ante el anuncio de su compromiso con Julián Alexander, una pregunta recurrente para Ethel Pozo es: ¿para cuándo el matrimonio? Y aunque no ha dado una fecha exacta, esta vez la conductora de "América Hoy" señaló: "Nos casamos a fin de año", y añadió: "Hemos tomado tiempo, porque queremos que esté nuestra familia".

