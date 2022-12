Ethel Pozo y Melissa Paredes | Fuente: Composición (Instagram)

Ethel Pozo y Melissa Paredes parecen haber limado asperezas. Así lo dio a entender el abrazo que se dieron en "El Gran Show", el último sábado. Sin embargo, ¿cuál fue la verdadera razón de su distanciamiento? Al respecto, la conductora de "América Hoy" detalló las razones durante la emisión de su programa de este martes.

La hija de Gisela Valcárcel explicó que meses atrás coincidió con Paredes en el espacio "En esta cocina mando yo", que presenta junto a Yaco Eskenazi. Según dijo, decidió no dirigirle la palabra a su antigua compañera de conducción. "No puedo con la hipocresía (...) Pasó como Shakira y Piqué, no nos saludamos ni nada", señaló.

Esta distancia que Ethel Pozo tomó con Melissa Paredes se debió a unas declaraciones que la actriz ofreció en "Mujeres al mando", programa de Latina. "Efectivamente, la vida nos separó, pero yo no soy quién para juzgar a Melissa ni nadie a mí, fue porque cuando ella se fue a otro programa en diciembre, dijo que habíamos sido malas amigas y que le dimos la espalda", indicó.

"Eso no corresponde con la verdad", continuó Pozo, "si algo que sé en esta vida es que considero a mis amigas como hermanas; soy buena amiga, entonces yo considero que me porté bien hasta diciembre, que habló mal de nosotras y ahí me separo".

Ethel Pozo y Melissa Paredes: Así se vivió su reencuentro

La reciente edición de ‘El Gran Show’ sorprendió a varios, ya que ocurrió el inesperado reencuentro entre Melissa Paredes y Ethel Pozo. Antes de que ambas se abrazaran, Gisela Valcárcel no pudo ocultar la emoción al anunciar este hecho.

“Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda y, aunque esto no estaba planeado, tengo que decirlo. He esperado este momento que pensé que se daría en América hoy... Quiero darle la bienvenida a Ethel Pozo que se reencuentra con Melissa Paredes después de un año”, se le escuchó decir a la popular ‘Señito’.

Gisela Valcárcel dejó en claro que su hija tomaba la decisión de saludar o no a Melissa Paredes. “No la veo de siempre ni todos los días, no es la pequeña que vive conmigo. Quiero pedirle entonces a ella, como lo he hecho desde el principio de su existencia, tú eliges, hazlo tú. Quiero pedirle a Ethel que baje, si no lo considera muy fuerte de mi parte, si tú quisieras saludar a Melissa”, agregó.

Tras ello, Ethel Pozo se mostró un poco incómoda, pero se acercó a saludar a su excompañera. “Gracias, hemos visto ese abrazo, me ha encantado. Es que cuando uno quiere a una persona, se abrazan y pueden conectar y no hay nada más que decir. Bravo, gracias por estar aquí”, expresó Valcárcel.

