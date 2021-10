Ethel Pozo se comprometió hace poco con Julián Alexander y el matrimonio se llevaría acabo en 2022. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

Ethel Pozo está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida al lado de Julián Alexander. La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su novio, quien hace poco le pidió la mano.

La hija de Gisela Válcarcel reveló que le hubiera encantado conocer a su pareja muchos años atrás, sin embargo, el hermano de Michelle Alexander le ha dicho que quizás no se hubieran enamorado de la manera tan increíble como lo han hecho ahora, así que ella siente que este ha sido el momento adecuado.

"Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes!!! Incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento ( a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora Y si, es probable que no. Es probable que nacimos para encontrarnos justo en este tiempo, así lo creemos", escribió la conductora de "América Hoy".

Ethel Pozo también se animó a contar como fue la primera cita con Julián Alexander, con quien se casará el próximo año, según reveló a "Magaly TV: La Firme".

“Cuando conocí a Julián, les prometo que desde el minuto 1 en el que me subí a su camioneta (me invitó a cenar en la primera cita) sentí algo que jamás nadie me contó que sentiría. (…) sentí que el hombre que tenía al lado era alguien a quien yo conocía de toda la vida”, reveló.

Ethel Pozo también reveló una extraña coincidencia en sus vidas, y que es que ambos vivieron en la misma vivienda ubicada en Santa Clara pero en diferentes años. “Julián y yo teníamos muchas cosas en común, hasta habíamos vivido en la misma casa solo que en distintas épocas”, acotó.

Ethel Pozo y Janeth Barboza libres de COVID-19

Ethel Pozo y Janeth Barboza regresaron hace unos días a la conducción de "América Hoy" y ambas conductora revelaron que cumplieron con el aislamiento obligatorio para descartar síntomas de la enfermedad. También aseguraron que se sometieron a seis pruebas de covid para confirmar que no habían sido contagiadas por Melissa Paredes.

Por su parte, la también actriz dijo que se encuentra en casa, tranquila y estable. Así que esta cumpliendo con el aislamiento obligatorio para superar esta situación y pueda regresar a las pantallas a seguir trabajando.

