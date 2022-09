Ethel Pozo y Julián Alexander se conviertieron oficialmente en esposos. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo y Julián Alexander empiezan un nuevo capítulo en su vida, ahora como esposos. La pareja se juró amor eterno este 10 de septiembre en una boda que se realizó en un fundo en Pachacámac, el lugar estuvo resguardado por varios miembros de seguridad y anfitriones que dieron la bienvenida a los invitados.

Minutos antes de la ceremonia, Gisela Valcárcel, madre de la novia, llegó en una camioneta roja portando una mascarilla y luciendo su vestido de gala; aunque no brindó declaraciones a la prensa, la conductora saludó a las cámaras desde su vehículo. Brunella Horna, Karen Schwarz y Janet Barboza fueron las primeras figuras públicas en asistir al evento.

Ethel quiere que todo salga como se planeó y, para asegurarse de que todo quedará entre familiares y amigos cercanos, decidió no brindar declaraciones durante el acontecimiento.

"Quiero agradecer a la prensa por toda la cobertura, por estar pendientes, sé que han estado en las puertas del lugar, pero les mandé un mensajito diciéndoles que no voy a poder declarar”, dijo en Instagram.

El momento en que Ethel Pozo y Julián Alexander se dan el 'sí, acepto' en el altar.

La aparición de los novios

Al promediar las 4:00 p. m. haría su aparición Julián Alexander, el flamante novio ingresó al local en una camioneta con lunas oscuras sin brindar declaraciones ni saludos. Pasaron 20 minutos y Ethel Pozo llegaría en un vehículo blanco, lista para encontrarse en el altar con el productor de televisión.

Pasada las 5:00 p. m. la pareja se dio mutuamente el 'Sí, acepto'. Gisela Valcárcel acompañó a su hija hasta el altar, donde esperaba Julián Alexander y la persona que tenía la tarea de oficializar su compromiso. Ambos recibieron el aplauso de sus familiares y amigos tras convertirse en esposos.

Algunos invitados recurrieron a sus redes sociales para compartir algunas fotos y videos del evento. En las imágenes se puede apreciar a la pareja en el altar en medio de arreglos florales que ambientaron la ocasión.

Ethel Pozo y Julián Alexander se casaron luego de casi un año de que la conductora anunciara su compromiso. | Fuente: Instagram

Brindis y baile

Luego de contraer matrimonio, la pareja de esposo procedió con el tradicional brindis. En el acto estuvieron Janet Barboza, Brunella Horna, Pamela Francia y Christian Domínguez. A través de las historias de Gachi Rivero, amiga de Ethel, se reveló cómo fue el primer baile de los recién casados.

En otro video compartido por Samu Suárez se puede ver a la pareja caminando entre aplausos. La misma Brunella Horna compartió un video, pero lo borró a los minutos de sus redes sociales. Otros invitados como Natalie Vértiz y Valeria Piazza también publicaron imágenes de los recién casados.

Ethel Pozo y Julián Alexander en su primer baile como casados | Fuente: Instagram

Luna de miel

Ethel Pozo dio detalles de su luna de miel junto a Julián Alexander. Según contó y pese a que en un primer momento no tenían planeado un viaje post boda, la conductora de América Hoy reveló que decidieron ir a Curazao.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. Nos vamos para allá… a encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel, porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes.. Papá Armando (el productor de América Hoy) como es y no hay vacaciones”, contó durante el programa matutino.

Además, Pozo contó que no espera despilfarrar el dinero en una boda de “5 horas” y que prefiere invertir el dinero en un viaje familiar.

“Mi vestido va a ser maravilloso, como me llevaron de influencer y todo bien, pero lo demás lo estamos pagando entre los dos. Los ‘Maldini’ solo están en la ficción, nosotros somos dos personas trabajadoras y queremos que salga lindo, pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente y no tengo 18 años para tirarme la plata en 5 horas. Tampoco permitiría que mi novio se tire tampoco su plata, prefiero mil veces un viaje en familia”, agregó.

