Melissa Paredes y la razón por la que no asistió a la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander: “No estoy para fiestas” | Fuente: Instagram

Hace unos meses, Melissa Paredes compartía conducción con Ethel Pozo y era calificada como “la cupido” en la relación entre la conductora y el productor de televisión Julián Alexander, con quien Paredes había trabajado en “Ojitos Hechiceros”, teleserie que protagonizó.

Y es que pese a que fue ella quien los presentó y actuó de cómplice al inicio de esa relación no fue invitada a la boda que celebraron ambos el pasado sábado en Pachacamac.

“La verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación (incluyendo los problemas legales con su exesposo Rodrigo Cuba), como te imaginarás, pero le deseo siempre lo mejor a Ethel y a Julián, que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás”, respondió Paredes al diario Trome.

ETHEL POZO NEGÓ QUE MELISSA PAREDES REGRESARÁ A "AMÉRICA HOY"

La conductora Ethel Pozo descartó que la actriz Melissa Paredes vuelva a la presentación del programa 'América Hoy'. La hija de Gisela Valcárcel afirmó también que se encuentra lejos de ser nuevamente amiga de su antigua compañera de trabajo.

"Nunca lo escuché la verdad, yo creo que se inventan muchas cosas, pero eso alimenta al éxito del programa", dijo al diario El Popular sobre los rumores que apuntaban el reingreso de Paredes al magazine matutino que actualmente conduce junto a Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila.

