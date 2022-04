Fiorella Rodríguez decidida a participar en producciones Europeas. | Fuente: Difusión

Fiorella Rodríguez no desaprovecha las oportunidades que se le presentan en el extranjero y anunció que en los próximos días viajará a España para seguir reinventándose y crecer artísticamente. En una entrevista con RPP Noticias, la actriz y conductora reveló detalles del trabajo que realizará en Europa.

"Me voy el día 21 de abril a España para una cena de reconocimiento de artistas latinos que están triunfando en Europa. Me convocaron para hacer una cobertura y me parece estupendo porque es un evento importante, no sólo porque destacan a mujeres exitosas, sino porque compartiré con colegas de afuera", explicó.

Sin embargo, el viaje le resultará doblemente productivo luego de confirmar que participará en diversos castings para formar parte de algunas producciones que se realizarán en Europa. Coincidentemente, una representante de actrices del país ibérico se comunicó con ella poco antes de su próximo viaje.

"Ya me representan en España y Europa, estoy aprovechando este viaje también para hacer una serie de casting que tienen para mí. Este viaje ha redoblado su valor, porque tengo reuniones importantes con gente de allá", adelantó sin dar detalles sobre el tipo de producciones que aspira integrar.

REFLEXIONA SOBRE SU CARRERA

Tras el anuncio de este importante paso en su trayectoria, Fiorella Rodríguez reflexionó sobre lo importante que fue tomar sus propias decisiones desde el inicio de su carrera, hace 28 años. Incluso, recordó cómo su primer casting le abrió las puertas para cumplir sus sueños, sin importarle dejar todas las comodidades que tenía a su alcance.

"Soy una persona que le gusta el arte desde muy pequeña, estudié música en el conservatorio y tenía bien claro lo que quería hacer de grande. Desde ese casting con Michel Gómez hasta el día de hoy no paré; me agradezco mucho que tenga ese tipo de decisiones, que puedan ser locas en ese momento, pero siempre he sido mujer de tomar decisiones he confiado mucho en mí", declaró.





ENFOCADA EN SU TRABAJO

El primer cuatrimestre del 2022 llevó a Rodríguez a tomar diferentes decisiones como realizarse una operación de aumento de busto y finalizar su relación con el fotógrafo Jean Pierre Díaz. La actriz y conductora de televisión asegura que su trayectoria artística es "producto de mucho esfuerzo y sacrificio"; además dijo estar orgullosa de que la gente la reconozca por su talento.

"Lo digo de una manera humilde y no pretensiosa. Me siento orgullosa de tantos años de carrera, haber hecho noticia solamente por mi trabajo. No es fácil porque hay que cuidarte de muchas cosas para no verte envuelta en titulares que no tengan que ver con tu carrera", comentó.

"No es casual, porque hay que trabajar para eso, porque me he privado de muchas cosas para poder lograr hacer titulares solamente de mi trabajo. Lo que uno siembra y cosecha está en estrecha relación. Se habla de suerte y oportunidades, pero eso trabajándolo con estudio se conjugan bien", señaló la artista tras asegurar que aún le queda mucho por recorrer.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 La cachetada de Will Smith y nada más importó en los Oscar 2022

¡Estamos de vuelta y recargados! Entendí esa Referencia, tu podcast de cine, series, música y datos random regresa con todo: ahora comentamos lo que nos pareció esta ceremonia del Oscar 2022 y por qué ha sido una de las peores de su historia.