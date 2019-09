Francesca Zignago, prima de Gian Marco, fue víctima de asalto con armas de fuego. | Fuente: Composición

La modelo Francesca Zignago, quien fue integrante de “Esto es guerra” y es prima de Gian Marco, fue víctima de un asalto en Surquillo, muy cerca a su domicilio.

La también actriz señaló que dos sujetos la amenazaron con armas de fuego y le quitaron su camioneta, su celular y su billetera.



“Es algo que me ha dejado en shock. Llegaba de mi casa después de recoger a mi hermanita en su clase de baile. Un auto negro con lunas polarizadas me cerró el pase y me apuntaron con pistolas. Nos bajaron del carro, nos quitaron los celulares y billeteras. Me quitaron la llave y se fueron. Eran dos y estaban encapuchados. Eran peruanos porque no tenían dejo”, indicó Francesca Zignago en una entrevista con “90 Segundos”.

Asimismo, la exchica reality señaló que la amenazaron de muerte y ella accedió a entregar sus pertenencias porque se encontraba con su hermana de 13 años.

“Me dijeron: ‘No grites. Si dices algo, te matamos’. Mi hermana tiene 13 años y por eso no hice nada que la ponga en riesgo”, comentó.

Tras la denuncia correspondiente, las autoridades iniciaron las investigaciones para encontrar a los responsables del asalto a Francesca Zignago.

Francesca Zignago participó en la teleserie "Cumbia Pop" que se emitió por América Televisión entre el 2 de enero y 7 de mayo de 2018.