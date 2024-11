"Es una situación frustrante": Gian Marco internado por una fuerte lesión en la columna que le impide caminar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La preocupación por la salud de Gian Marco Zignago ha crecido en las redes sociales tras el anuncio de una grave lesión en la columna que le ha impedido caminar. En plena temporada de su nuevo espectáculo Mi Vida En Sol Mayor, el cantautor peruano compartió la impactante noticia, revelando que su estado de salud se había deteriorado significativamente.

El último sábado, Gian Marco utilizó sus redes para comunicar a sus seguidores que sería "imposible" llevar a cabo la función de su unipersonal en La Cúpula de las Artes. "Siento mucho no poder realizar la función de hoy. A todo el público presente, les quiero pedir disculpas. Es una situación frustrante para mí", expresó.

Por su parte, Macanudo Producciones, encargada del espectáculo, solicitó la comprensión del público y continuó el mensaje informando: "Gian Marco se encuentra bajo una orden médica de descanso absoluto por 24 horas debido a una lesión en la espalda. Agradecemos sinceramente su comprensión".

El cantautor peruano se encontraba en plena temporada de su espectáculo Mi Vida En Sol Mayor cuando reveló el deterioro significativo de su salud.Fuente: Facebook: @gianmarcomusica

¿Qué le ha pasado a Gian Marco?

Aunque no ofreció muchos detalles, el ganador del Latin Grammy reveló que había recibido atención médica en el teatro antes de la función programada para el 2 de noviembre. "Estuve en el teatro con mis médicos, haciendo todo lo que está a mi alcance, pero mi cuerpo no me dejó", agregó.

Al día siguiente, Macanudo Producciones, emitió un segundo comunicado en redes sociales, informando que, debido a la salud de Gian Marco, "nos vemos en la penosa situación de cancelar las funciones del domingo 3 y lunes 4 de noviembre".

El mensaje también indicaba: "Gian Marco se encuentra internado debido a una fuerte lesión en la columna que le impide caminar. Está estable y siendo evaluado y tratado por sus médicos... Agradecemos su comprensión, empatía y, sobre todo, sus deseos de pronta recuperación para Gian Marco".

Macanudo Producciones, responsable del espectáculo, informó que Gian Marco está bajo una orden médica de descanso absoluto debido a su lesión.Fuente: Facebook: @gianmarcomusica

Artistas y fanáticos le envían fuerza

La productora anunció que las reprogramaciones de las funciones canceladas se gestionarán a través de Teleticket, así como las devoluciones de entradas para quienes lo soliciten. Además, informaron que se habilitarán nuevas funciones los días 16, 17, 18, 21, 22 y 23 de noviembre para aquellos que deseen reprogramar sus boletos.

En medio de esta difícil situación, numerosos artistas y fanáticos se unieron en redes sociales para enviar mensajes de apoyo. El cantante argentino Diego Torres comentó: "Cuando el cuerpo da señales, no queda otra que cuidarse y descansar", mientras que los actores Anahí de Cárdenas, Ismael La Rosa, Andrea Montenegro y Wendy Ramos también expresaron sus deseos de una pronta mejoría.

