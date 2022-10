Gisela Valcárcel estrenó a inicios de octubre una nueva edición de "El Gran Show". | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Las últimas semanas, las conductoras Gisela Valcárcel y Magaly Medina se han visto envueltas en un enfrentamiento mediático que no parece tener final. En medio de toda esta polémica, la conductora de "El Gran Show" salió a mostrar sus mejores ánimos a través de sus publicaciones en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la popular 'Señito' compartió este martes un videoclip en sus historias para contarles a sus más de un millón de seguidores cómo inicia su día. Trotar y caminar por las mañanas es para ella la mejor manera de arrancar su jornada, y así apareció en el material publicado.

"Amanecí agradecida, feliz. Es una decisión que tomo diariamente. Es una decisión que tú puedes tomar. Que nadie determine cómo tú te vas a sentir. Solo tú eres quien hace su historia, quien escribe su día", sostuvo Gisela Valcárcel, quien el día anterior fue nuevamente criticada por su rival Magaly Medina en la emisión de "Magaly TV: La Firme".

Luego, en otro videoclip, Valcárcel afirmó que le gusta hacer ejercicio en la calle, ya que le encanta encontrarse "con gente". "Correr, saludar, me hace mucho bien para aquí [señala su frente] y para el cuerpo. Me encanta, me reactiva, me pone pilas, como tengo que estar hoy", añadió.

Desde su cuenta de Instagram, Gisela Valcárcel explicó la rutina que lleva para empezar su día. | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel: ¿Cómo le fue en rating a "El Gran Show" el 8 de octubre?

Gisela Valcárcel regresó con la segunda fecha de la nueva temporada de ‘El Gran Show’, en la que jugó con una posible respuesta a Magaly Medina, que finalmente nunca llegó. El espacio de baile lideró el rating del sábado 8 de octubre, con el ingreso de Gabriela Herrera como nueva participante y compitiendo con Melissa Paredes en un reto de baile.

Con 12.3 puntos de rating, una cifra baja comparada con anteriores ediciones de ‘El Gran Show’, el 'reality' de Gisela Valcárcel se convirtió en el espacio más visto del sábado pasado. En segundo lugar se posicionó ‘JB en ATV’ con 9.3, al igual que la semana pasada. En tercer lugar se ubicó ‘El reventonazo de la chola’ con 8.6.

Le siguen en la lista de los programas más vistos del sábado 8 de octubre: ‘Los milagros de la rosa’, con 8.4 puntos; 'Estás en todas’, con 5.8 puntos; y ‘La Voz Senior’, con un puntaje de 5.



Como se recuerda, en el estreno de 'El Gran Show', Gisela Valcárcel decidió referirse a Magaly Medina con un fuerte mensaje que dio inicio a una batalla que ambas han protagonizado desde sus respectivos programas.

