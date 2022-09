Gisela Valcárcel | Fuente: Instagram

Los preparativos para la boda de Ethel Pozo y su futuro esposo Julián Alexander, se encuentran en la etapa final. La misma conductora de América Hoy reveló que ya tiene todo listo para la ceremonia que se realizará este sábado 10 de septiembre en un fundo de Pachacamac.

A pocos días de ver a su hija en el altar, Gisela Valcárcel usó su cuenta de Instagram para mostrar a sus seguidores el vestido que usará durante la celebración. "Vivo una semana de emociones, ahora en prueba. Wedding countdown (cuenta regresiva para la boda)", escribió la presentadora de 'La gran estrella'.

A pocos días para su matrimonio, Ethel Pozo celebró su despedida de soltera en una reunión privada a la que asistieron sus amigas cercanas. El detalle que llamó la atención fue la ausencia de Brunella Horna y Janet Barboza, sus compañeras de conducción en América Hoy.

Mediante sus historias de Instagram, Ethel publicó parte de los que fue la celebración. En videos, se le puede apreciar bailando las canciones de Bad Bunny y haciendo algunas coreografías para su cuenta en TikTok.

Luna de miel

A pocos días para su boda, Ethel Pozo dio detalles de su luna de miel junto a Julián Alexander. Según contó y pese a que en un primer momento no tenían planeado un viaje post boda, la conductora de América Hoy reveló que decidieron ir a Curazao.

“Nos vamos a ir a Curazao, nos vamos a ir de luna de miel. Nos vamos para allá… a encontramos, Julián y yo, un tiempito para irnos. En un momento no iba a haber luna de miel porque yo me fui una semana con Dome (su hija) de 15 años, luego me fui por el vestido (de boda a Barcelona) y tú sabes.. Papá Armando (el productor de América Hoy) como es y no hay vacaciones”, contó durante el programa matutino.

Además, Pozo contó que no espera despilfarrar el dinero en una boda de “5 horas” y que prefiere invertir el dinero en un viaje familiar.

“Mi vestido va a ser maravilloso, como me llevaron de influencer y todo bien, pero lo demás lo estamos pagando entre los dos. Los ‘Maldini’ solo están en la ficción, nosotros somos dos personas trabajadoras y queremos que salga lindo, pero no voy a despilfarrar, yo soy consciente y no tengo 18 años para tirarme la plata en 5 horas. Tampoco permitiría que mi novio se tire tampoco su plata, prefiero mil veces un viaje en familia”, agregó.

