Actualmente, Gisela Valcárcel conduce su nuevo programa de concurso "La gran estrella". | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

Dos veces estuvo casada la conductora Gisela Valcárcel. El fallecido productor Javier Carmona fue su última pareja de la que se tuvo noticia, y antes de él protagonizó un fallido matrimonio con el exfutbolista Roberto Martínez. Desde entonces, a la presentadora de 'La gran estrella' no se le ha vuelto a conocer un nuevo romance.

¿Cuál es el motivo por el que la popular 'Señito' no ha vuelto a enamorarse? En una reciente transmisión en vivo hecha a través de su cuenta de Instagram, la estrella de la pantalla chica decidió sincerarse con sus seguidores.

"No tengo amor, pero no es que esté negada al amor. Estaré encantada de enamorarme, pero me he vuelto bastante exigente", explicó Gisela Valcárcel al principio. "Hoy por hoy, creo que muchas como yo, han ido aumentando sus exigencias, no quiero payasitos, boberías", continuó.

Gisela Valcárcel y lo que busca en una nueva pareja

Seguidamente, la creadora de programas como 'El artista del año' y 'El gran show' afirmó lo que busca en una pareja. "Quiero realmente un hombre en mi vida que pueda alegrarse conmigo, vivir a mi lado sin necesitar de mí, alguien que haya pasado por vivir solo y que sepa que solo no se muere", dijo.

En ese sentido, Gisela Valcárcel afirmó que "uno disfruta" mucho su soledad. Además, no quisiera "cargarse a nadie encima", por lo que busca una persona que pueda valerse por sí misma y no le represente a ella una responsabilidad extra.



"Alguien que, por supuesto, tenga solidez en varios aspectos de su vida. No estoy para cargarme a nadie encima, no me gustaría tener alguien de pareja a quien yo tenga que ayudar. Nos ayudamos ambos, pero tampoco mucho (...) no quiero que nadie me necesite", precisó.

Gisela Valcárcel responde a críticos de 'La gran estrella'

'La gran estrella', el nuevo reality de Gisela Valcárcel, no se ha visto beneficiado por la preferencia del público televidente; cifras de Kantar Ibope Media, revelan que el espacio de América Televisión es superado ampliamente por los programas de Latina.

La propuesta no ha tenido la misma aceptación que otros realities de la popular 'Señito'. Como si fuera poco, Magaly Medina auguró que el programa que tiene como figuras a Sergio George, Yahaira Plasencia y Adolfo Aguilar, sería dado de baja antes de lo esperado.

Al respecto, Gisela Valvárcel recurrió a sus redes sociales para hacer frente las críticas y, a través de una transmisión en vivo, aclaró que no necesita consejos de terceras personas para hacer su trabajo en televisión.

"Nadie está pensando en agradar a todos, yo hago en televisión lo que considero que debo hacer, con suerte, mucha gente se divierte. No pido consejería, si hubiera pedido consejería en 'Aló Gisela' no hubiera durado ni dos días; muchos decían: '¡cómo aparece una vedette!'", manifestó la conductora.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.