Halloween o la Noche de Brujas es una fiesta recurrente cada año en muchas partes del planeta todos los 31 de octubre. Disfraces, máscaras y la clásica calabaza se han convertido en los íconos más emblemáticos de esta celebración.

En esta fecha, también se aprovecha para ver las películas más terroríficas y, este año, ver una será una de las mejores opciones debido a que, por la pandemia del nuevo coronavirus, no se podrán asistir a eventos sociales.

En conversación con RPP Noticias, artistas nacionales contaron las divertidas y no tan buenas experiencias que le dejaron el ver algunas de las más clásicas cintas de terror.



La actriz Fiorella Pennano contó que el filme “El Aro”, donde una niña lanza una maldición a quienes miren un video que dejó luego de morir en extrañas circunstancias, le dejó una anécdota divertida.

“La película más terrorífica que vi cuando era niña fue ‘El Aro’. Recuerdo haberla visto en el cine y haberme tapado los ojos un montón durante esa película, porque me dio mucho miedo. Tampoco me impactó demasiado como para no poder dormir. Pero mi prima, que fue conmigo al cine, creo que no pudo dormir durante años por Samara”, recordó.

“Una anécdota bien divertida es que con ella nos dedicamos a hacerles (malas) pasadas a nuestros amigos y, a un amigo, Javicho, le hicimos la broma de llamarlo y decirle: “Seven days”. Y hasta el día de hoy me dice Samara. ja ja ja”, expresó para RPP Noticias.

Por su parte, la jurado de “Yo Soy”, Katia Palma, reveló que el personaje que le provocó terror de niña fue la del llamado muñeco diabólico.

“La película que me traumó fue Chucky, de todas maneras. Era espantosa para mí en ese momento. No quería ver ningún juguete cerca de mí, así que me marcó”, comentó. “Ahora ya me encantan las películas de terror”, añadió la intérprete.



Para la actriz Gianella Neyra, la cinta que más miedo le dio en la infancia fue “Poltergeist”, filme que trata sobre una niña que es transportada desde su habitación a una dimensión espeluznante.

“Me quedé un buen rato con miedo a apagar la luz, a sacar la mano del colchón porque sentía que alguien me iba a jalar. Llegaba a mi cuarto, calculaba la distancia de la puerta a mi cama, cosa que apagaba la luz y saltaba directo al colchón. Quedé como traumada”, dijo para luego confesar que no es fanática del terror.

“Honestamente, no me gustan mucho las peliculas de terror, o sea, me gusta el suspenso y hasta ahí te puedo aguantar, pero terror, cada vez, conforme va avanzando la edad, la paso pésimo. Hay gente que le gusta pero yo la paso mal”, indicó.

En tanto, la bailarina Vanía Masías tuvo una mala experiencia con la película del asesino Freddy Krueger y con la historia de “Chucky”.

“De lejos, mi película más terrorífica fue Chucky y Freddy Krueger, que ni la pude terminar de ver, pero con este bendito muñequito Chucky tenía sueños de que me jalaba las patas de noche y la pasaba muy mal de chibola”, relató la artista.

