Julia Gama (Brasil) y Janick Maceta (Perú) participaron en el Miss Universo 2020. | Fuente: Composición

Julia Gama, la ex miss Brasil, forma parte de “La casa de los famosos”, un programa de reality donde también participa la conductora peruana Laura Bozo y fue con ella con quien compartió detalles de lo que fue el Miss Universo 2020 donde Janick Maceta quedó en tercer puesto.

“Queríamos que ganara una latina, porque las latinas estaban muy fuertes ese año, entonces quedamos República Dominicana, México, Brasil, Perú, India”, le dijo la modelo brasilera.

En ello, Laura Bozzo le preguntó a Julia Gama qué tal era la peruana, en referencia a Janick Maceta y la ex miss Brasil recordó que no era fácil de tratar.

“Bueno, digo, tenía un carácter muy difícil, de verdad que sí, era la única difícil de tratar, no tenía un... no fue muy nice con nosotras, sinceramente, no sé por qué razones; pero de verdad que fue la única que no hice amistad, todas las otras me llevé súper bien. La peruana no estaba muy nice, ese año no, de personalidad ¿no? Pero bellísima”, comentó.

Laura Bozzo quedó sorprendida ya que no tenía idea de las supuestas actitudes de Janick Maceta en el concurso internacional.

Janick Maceta se retiró de los concursos de belleza

Luego de su participación en el Miss Universo 2020, donde obtuvo el tercer puesto, Janick Maceta reveló que no volverá a los certámenes de belleza. La ingeniera de sonido comentó la razón por la que decidió dar un paso al costado en su carrera en este mundo.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr, que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren de violencia sexual”, dijo la Miss Perú 2020.

Asimismo, aseguró que “dio lo mejor de sí” en el escenario del Miss Universo 2020 para hacer historia. “Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, continuó Janick Maceta en una entrevista con Perú21.

Como se recuerda, la representante peruana quedó como segunda finalista del certamen y fue Andrea Meza, Miss México, quien logró coronarse como la ganadora.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.