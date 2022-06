Jazmín Pinedo regresa a la televisión con un programa de espectáculos. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo confirmó su regreso a la televisión por medio de sus redes sociales. La exparticipante de “Esto es guerra” vuelva a conducir un programa para América TV donde compartirá set con ‘Choca’ Mandros.

Hace meses había dado pistas sobre pisar nuevamente un espacio de entretenimiento, pero no dio detalles de ello. Finalmente, la popular ‘Chinita’ confesó sentirse muy motivada y emocionada de estar frente a las pantallas.

“Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión. Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno es que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, dijo Jazmín Pinedo.

Desde este lunes, la conductora estará al frente de "+Espectáculos" donde tendrá como exclusiva una entrevista con Christian Meier.

Jazmín Pinedo reafirma su soltería

Después de nueve años de relación sentimental, la conductora Jazmín Pinedo aseguró no tener prisa en conseguir una nueva pareja. Su norte, por el momento, es priorizar la crianza de la hija en común que tiene con Gino Assereto, su expareja, así como sus estudios.

"Estoy aprendiendo a llevarme bien con mi soledad, cosa que no es fácil, pero que disfruto. En este momento, Gino y yo nos estamos llevando bien, por ahí que de vez en cuando tenemos nuestras 'mechas', pero hemos crecido y aprendido que aquí nuestra hija es la prioridad", dijo al diario Trome.

La exintegrante de "Esto es Guerra" señaló que no faltan pretendientes en su vida, aunque precisó que "la verdad no es mucha gente". "De la amistad yo no intento pasar con nadie. Cuando alguien empieza a 'sondear', a hablar otras cosas y ahí la corto", afirmó.

Pero Jazmín Pinedo no descartó abrirse a la posibilidad de tener una nueva pareja. Sin embargo, esto ocurrirá cuando su hija "esté más tranquila" y así ella pueda decir "me voy a dedicar a mí como mujer". "Creo que todavía tengo opción, a mis 30 años, de que alguien se enamore de mí", indicó.

