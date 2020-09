Jorge Benavides habló sobre cómo Dayanita empezó a trabajar en "El Wasap de JB". | Fuente: Instagram

Jorge Benavides se refirió a la participación de Dayanita en el “El Wasap de JB”. Desde que la conoció en un espectáculo de un colega, el comediante peruano vio en ella un gran talento que podía ser explotado en la televisión. Así es como la actriz transgénero llegó a compartir pantalla con él.

“La conocí porque Danny González me invitó a su show, y en un intermedio salió Dayana a hacer un número y el público se mataba de la risa con lo que hacía. Un día que estábamos grabando, porque necesitábamos una persona y dije ‘hay que invitar a esta chica’”, reveló el imitador en comunicación con RPP Noticias.

En realidad, ‘JB’ nunca contempló que “El Wasap de JB” sea un espacio inclusivo para la comunidad LGTBQ+, pero la decisión de tener a Dayanita en el reparto de artistas cómicos ha sido bien recibida por el público. Como se recuerda, ella también interpreta personajes principales en los sketchs.

“Nunca pensé en ser un programa inclusivo y tener a gente trans. Por ahí no vino la cosa. Simplemente vi que tenía talento”, expresó Benavides sobre la razón detrás de reclutar a la comediante y agrega que, en la actualidad, es muy querida por los espectadores: “A la gente le ha encantado, quieren un montón a Dayana”.

REPRESENTACIÓN TRANSGÉNERO

Pese a las críticas contra los diferentes personajes e imitaciones de “El Wasap de JB”, hay un grupo de gente que aplaude la iniciativa de otorgar espacios a las personalidades diversas en la pantalla chica. Según cuenta Jorge Benavides, ha recibido mensajes positivos de mujeres trans que se ven representadas a través de Dayanita.

“Gracias a la entrada de Dayana, me han escrito chicas trans a mi Instagram. Primero, felicitándome por tenerla y ver la posibilidad de que puedan ingresar. Me han mandado un video de un grupo de trans, felices de que ella esté allí. Me imagino que se sentirán representadas en un programa tan visto y sobretodo, en el que se le respeta”, detalló.