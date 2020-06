La cantante Yaharia Plasencia descarta la posibilidad de contraer matrimonio con Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia se refirió a sus planes de convivencia con Jefferson Farfán cuando acabe la cuarentena. Sin embargo, rechazó la posibilidad de una boda en estos momentos. Recientemente, la intérprete de “Y le dije no” está recuperándose de una operación durante su estadía en Rusia.

En conversación con el programa “Estás en todas”, la salsera reveló sus planes, después de que termine la cuarentena que atraviesa con Farfán. ¿La popular cantante pasará a una siguiente etapa en su relación? Por el momento no, ya que considera que es muy joven para casarse.

“¿Si pienso seguir conviviendo después de que levanten la cuarentena o dar el siguiente paso? Pues estoy tranquila, todo muy bien, recuperándome de mi operación y abocada a reinventarme”, expresó Yahaira Plasencia. “Lo más importante es sobreponerme del todo para seguir adelante con mi carrera. Tengo 26 años, no me casen todavía”, agregó.

SOBRE SU OPERACIÓN

Yahaira Plasencia aclaró la complicada situación que enfrenta, después de ser operada de los riñones. Hace unos días, la conductora Rebeca Escribens dejó entrever que pudo haberse tratado de una intervención médica distinta de la que afirmaba la cantante. Por ello, decidió esclarecer posibles rumores.

“Me mandaron un link de lo que dijo [Rebeca] y me maté de risa. No hay forma de que me haya hecho la lipo. Me reí demasiado, se pasa, pero tomé a bien sus comentarios”, aseguró tomándolo con humor. “Pero igual prefiero aclararlo. Me han operado de los riñones, no me he hecho la lipo”, recalcó.

El padecimiento a los riñones de Yahaira Plasencia no era una novedad. Como contó anteriormente, ella venía sufriendo de esta enfermedad renal desde hace mucho tiempo y, por eso, debió someterse a una operación en medio de la cuarentena por la COVID-19.

“Como todos saben, aún sigo en recuperación, poquito a poquito me estoy mejorando cada día más”, señaló en Instagram.