El conductor Jesús Alzamora aseguró que la televisión solo le dan pantalla a los escandalosos y que tienen vida polémica. | Fuente: Instagram

Jesús Alzamora pasó de trabajar en televisión a YouTube, en el que logró un programa de entrevistas a personajes de la farándula nacional, así como a actores, productores, etc. Sin embargo, la razón por la que decidió alejarse de la TV, según contó recientemente, fue que se enteró que un ‘chico reality’ ganaba en un día lo que él hacía en un mes, por lo que entró en un cuadro de crisis que también le generó una decepción.

“En la televisión abierta me habían dicho: ‘te vamos a hacer un aumento’, porque tenía un sueldo que no correspondía al trabajo que estaba haciendo. Pero, había visto una factura de un chico reality que había llegado al programa y por ir una vez le habían pagado el mismo sueldo que yo ganaba al mes. O sea, yo me he preparado, he estudiado, he trabajado, no me pareció justo”, contó Jesús Alzamora en una entrevista con el youtuber Jorge Talavera.

Asimismo, el conductor aseguró que en la televisión solo le dan pantalla "a los escandalosos y que tienen vida polémica". “Me enteré de que la chica que iba a ayudar gana(ba) el doble que yo (...) la televisión no funciona por capacidades, sino por quién hace más rating y quién es más mediático (...) Y míralo ahora, no sé en qué reality, este chico que ha destruido una familia ahora está allá arriba, así funciona esto”, agregó.

Los últimos proyectos de Alzamora

En junio de 2020, Jesús Alzamora estrenó su decimotercer programa llamado "La cuarta pantalla". Un nuevo programa de entrevistas basado en las redes sociales del invitado. Él 'stalkeaba' sus redes sociales y, sobre la base de sus posts, iniciaba la conversación.



Dicho espacio, que se trasmite por Movistar Plus, le permitió enfocarse mejor en la faceta de entrevistador que quiso desarrollar tras su salida de Latina, en el 2018, donde condujo "Yo soy".

"Estoy contento de volver a trabajar en el cable. Esta coyuntura permite traer buen contenido y alejado de las exigencia del ráting. Si bien me gustó la experiencia, ahora quiero trabajar de otra manera. Ya cumplí un ciclo de programas donde hay que estar con la energía muy arriba", sostuvo Jesús Alzamora a RPP Noticias en junio del año pasado.

Asimismo, en abril pasado creó "La Estantería", un programa digital entretenido y educativo donde recomendaba libros de manera didáctica. Otro proyecto suyo que surgió en medio de la pandemia fue "La Banca", con entrevistas también a celebridades, que ya va por su cuarta temporada.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.