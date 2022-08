El actor Julián Zucchi renunció a "Combate" tras dos años de haber formado parte de su equipo de concursantes. | Fuente: Instagram / Julián Zucchi

Tras su paso por la televisión argentina, en febrero de 2012, el actor Julián Zucchi llegó a Perú para sumarse como concursante en el 'reality' juvenil "Combate". Dos años después, él y su pareja, Yiddá Eslava, decidieron marcharse del programa.

Aunque anteriormente ambos se han pronunciado sobre las razones de su salida, hace unos días el argentino de 38 años decidió detallar los motivos que le empujaron a tomar la decisión de retirarse del desaparecido espacio televisivo que competía con "Esto es Guerra".

"Lo que me hizo renunciar fue que me hicieron enojar tanto, que 'El Jefe' [locutor del show] me dijo: 'A usted le falta humildad', y yo le menté la madre en vivo", contó Julián Zucchi en entrevista con el programa "Preguntas que arden" de Christopher Gianotti.

Julián Zucchi se sumó a "Combate" en febrero de 2012. | Fuente: Instagram / Julián Zucchi

Julián Zucchi amó "Combate", pero no era para él

Según Julián Zucchi, un día buscó su nombre en Google y solo encontró noticias suyas en las que aparecía "molesto, enojado". "Me llevó a renunciar, porque vi que todo era noticias malas, que me peleé con uno, con otro, con Kina, Maluma. Ahí dije 'esto no es para mí', por eso me voy y no sigo en el programa", dijo.

"La pasaba mal, me pagaban muy bien, pero dije por plata no. Ya me agarraba taquicardias, porque no sabía que me iban a hacer en el programa para hacerme enojar", dijo. Pero matizó: "Ojo, que amo 'Combate', ahí conocí a mi mujer, pero no era para mí", agregó el protagonista de "Sí, mi amor".

El libreto que tenía que seguir en "Combate" también formó parte de las razones por las cuales Julián Zucchi decidió renunciar al 'reality'. "Recuerdo que los productores hacían que saliera con las chicas del programa", relató.

"Por ejemplo, Sheyla Rojas me invitó a salir como parte del programa y los productores le decían agárrale la mano y ahí fui conociendo el espectáculo de aquí. He aprendido mucho", sostuvo.

Luego de su paso por "Combate", Julián Zucchi puso en marcha, junto con Yiddá Eslava, una serie de proyectos cómicos en teatro, que años después desembocaron en su película "Sí, mi amor", la cual fue un éxito en taquilla y les permitió filmar una secuela, "¿Nos casamos? Sí, mi amor". Ambas cintas están disponibles en Netflix.

Nueva película a la vista

Luego de producir y protagonizar dos películas, Julián Zucchi adelantó hace unas semanas que está preparando junto con Yiddá Eslava su "próxima película".

"Estamos muy contentos, terminando el guion, en etapa de preproducción, y eso nos apasiona, estamos muy entusiasmados con eso. Además, tenemos ganas de volver al escenario juntos, queremos hacer un show en fechas específicas", indicó el actor.

A inicios de febrero, se estrenó en cines “¿Nos casamos? ¡Sí, mi amor!”, la segunda película producida y protagonizada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi. A través de sus redes sociales, la mediática pareja anunció que la cinta está disponible en Netflix desde el martes 3 de mayo.

