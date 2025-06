Quién es Karla Bacigalupo, la nueva Miss Perú: actriz, activista y embajadora de la salud mental

La actriz y modelo de 33 años se coronó como la nueva Miss Perú este domingo en Cusco. En esta nota, conoce su trayectoria artística, formación profesional y misión rumbo al Miss Universo en Tailandia.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, Karla Bacigalupo brilló en la final del Miss Perú 2025. La representante de Perú USA se convirtió en la nueva reina nacional, sucediendo a Tatiana Calmell del Solar, con la consigna de representar al país en el Miss Universo, a desarrollarse en noviembre en Tailandia.

La flamante soberana lució un espectacular vestido rojo escarlata del diseñador peruano Harold Cano para Majha Design. El atuendo tenía detalles dorados en forma de llamas que evocaban al Inti —a petición de Karla—, además de espalda descubierta y transparencias en el escote y los costados. Jessica Newton le colocó la banda de Miss Universo Perú 2025, mientras que Tatiana Calmell le impuso la corona.

Durante la gala, cuando le consultaron por qué deseaba convertirse en la próxima Miss Perú, Bacigalupo respondió con firmeza: "Quiero inspirar a todas las niñas peruanas para que sepan que pueden alcanzar sus sueños si trabajan día a día, y que de nada sirve la belleza externa si por dentro no eres una persona empática y con un gran corazón".

¿Quién es Karla Bacigalupo?

Actriz, productora y modelo de 33 años, Karla Bacigalupo Ancieta es una activista que promueve el arte como herramienta para visibilizar la salud mental. Ha trabajado como voluntaria en el consulado peruano en Los Ángeles y es embajadora de la organización 1 000 Niños de Jesús. Además, próximamente representará a la ONG Tierra y Ser, enfocada en brindar más recursos educativos a niñas y niños del Perú.

Su trayectoria profesional incluye una sólida formación en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, complementada con estudios en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Más allá de las pasarelas, Karla también es actriz. En 2022 debutó en la actuación con el cortometraje de fantasía The Devil, bajo la dirección de Marie Rouhban. Posteriormente participó en los cortos Proof (2023) y You Can Only Blink Once (2024), así como en la miniserie The Devil Wears Desire, donde compartió roles con Ilca Andrade, Nick Bardin y David Blindauer.

Próximamente aparecerá en los cortos Overflow, Consumption y Living in Color, también en la miniserie Studio 205, donde además participa como productora y guionista.

Karla Bacigalupo se consagró como la ganadora del Miss Perú 2025; la primera finalista fue Maricielo Gamarra (San Martín) y la segunda finalista fue Janet Leyva (Callao).Fuente: Instagram: @yosoy_hose

Las primeras palabras de Karla Bacigalupo como Miss Perú 2025

Tras su coronación, Karla Bacigalupo dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes la acompañaron en este viaje, empezando por Jessica Newton, directora del Miss Perú, y Paola Maraví, a cargo del Miss Perú USA, "donde empezó este sueño", además de su familia: "los que están presentes y los que sé que me apoyan desde el cielo".

"Quiero agradecer de todo corazón a las personas que me están escribiendo y a las que me han apoyado", escribió en sus historias de Instagram. También dedicó un mensaje a sus compañeras del concurso: "Chicas, gracias por todos estos días. Estoy feliz de saber que hay tantas peruanas trabajadoras y comprometidas por sus metas y su país".

Posteriormente, reconoció también el trabajo del diseñador a cargo del traje que lució durante su coranación. "Gracias por haber diseñado este vestido tan hermoso. El nivel de detalle es bellísimo", comentó.

"Ahora empiezo esta nueva etapa de mucho trabajo para poder gritar con orgullo juntos al universo", concluyó. "Infinitos agradecimientos", escribió en otra historia donde se le ve sonriendo junto a Newton y Tatiana Calmell del Solar, la anterior Miss Perú y actual Miss Universo Américas.

Así, Karla inicia su reinado con la mirada puesta en Tailandia, donde representará al Perú en el certamen internacional este noviembre. Su misión: continuar el legado de Tatiana y buscar, por fin, traer de regreso la corona universal que el país no gana desde 1957, cuando Gladys Zender se convirtió en la única peruana en alcanzar el título de Miss Universo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis