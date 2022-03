Katia Palma contó que habló con el productor de 'Esto es Habacilar' y se rió cuando él le dijo de que incluiría a los 'guerreros'. | Fuente: Instagram

Katia Palma se mostró decepcionada de cómo se dio 'Esto es Habacilar' ya que fue un formato que combinó el recordado programa conducido por Raúl Romero con el reality ‘Esto es guerra’.

Sin embargo, no fue del agrado del público por lo que esta versión solo estuvo menos de un mes al aire. Es así que Palma contó cómo fue que se enteró que sería este espacio de entretenimiento por lo que no estuvo contenta.

“Cuando anunciaron este programa (‘Esto Es Habacilar’), me encontré con Peter (Fajardo), el productor, amigo mío, no muy cercano porque obviamente cada uno llevó sus vidas por su lado. Pero cuando hemos hablado siempre hay una onda bien chévere”, dijo.

“Entonces le pregunto: ‘Qué vas a hacer con ese proyecto’. Se mata de risa. Me cuenta lo que efectivamente vimos. Me dio pena pues, porque fui parte del programa”, continuó Katia Palma para el programa de Jesús Alzamora.

Tracy Freundt sobre el fin de 'Esto es Habacilar'

La modelo Tracy Freundt también se pronunció sobre por qué 'Esto es Habacilar' fue cancelado de la televisión cuando no tenía ni un mes al aire. De acuerdo con sus declaraciones, aseguró que era necesario ponerle un stop por los malos comentarios que recibió.

“Yo creo que la gente esperaba el ‘Habacilar’ de hace ‘cuchumil’ años, pero todo eso lo han plasmado en los comentarios... La energía del programa ya no estaba envuelta en buenos comentarios y había que darle un corte a eso”, dijo.

Si bien 'Esto es Habacilar' fue criticado desde un inicio por tener a los ‘guerreros’ en el programa, el ráting fue otro motivo para decirle adiós.

“Además, me imagino que el canal exigía más rating y creían que en perspectiva no iba a seguir subiendo, aunque no estaba mal, terminamos con 13. Quizás la proyección era otra y apostaron por ‘Esto es Guerra’, como siempre, en el sentido porque eso les da mayor seguridad y, al final, es lo que el público quiere”, aseguró Tracy Freundt en entrevista con Carlos Orozco.

