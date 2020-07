Korina Rivadeneira revela cuántos kilos ha subido por su embarazo | Fuente: Instagram

A sus casi 8 meses de embarazo, la modelo venezolana Korina Rivadeneira decidió compartir con sus seguidores de Instagram la cantidad de kilos que ha aumentado.

“Bueno, aquí tengo 8 kilos de más, es decir que estoy cargando 8 kilos por eso los dolores en la espalda pues”, escribió en una storie de Instagram, el último miércoles.

No obstante, este jueves se pesó nuevamente y los resultados fueron completamente diferentes. “Miren, son 11 kilos que tengo de más, no 8″, expresó la exchica reality.



Asimismo, la también actriz aprovechó el momento para manifestar el amor que siente y las ansias que tiene por poder a tener a su bebé en sus brazos.

“Te amo chiqui. A veces se mueve mucho pero muchísimo más, pero no la grabo porque me quedo disfrutando la sensación mirándome la panza y gritando a Mario para que corra a ver, pero a él no le gusta ver, le gusta tocarla, y siempre dice cosas como: ‘asu, ay me da cosa, me está acariciando la mano’ y muchas más experiencias”, sostuvo.

Como se sabe, Rivadeneira espera su primer bebé, fruto de su matrimonio con el piloto de autos Mario Hart, por lo que desde que anunciaron el embarazo han mostrado todos los detalles de esta etapa.

ECOGRAFÍA EN 7D

El 30 de junio, Mario Hart y Korina Rivadeneira dieron a conocer a sus seguidores la emoción que los embargó al conocer el rostro de su hija mediante una ecografía en 7D. Los papás primerizos compartieron este instante con sus seguidores mediante ‘stories’ en sus respectivas cuentas de Instagram.

La sorpresa y alegría que mostraron Rivadeneira y Hart surge en medio de las pocas semanas que faltan para el nacimiento de la pequeña Lara —así decidieron llamar a su primogénita tras tentar un primer nombre con Luna— y luego de que la pareja se traslade a Lima desde el balneario Colán.