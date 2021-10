Eva Ayllón recordó uno de los momentos más difíciles de su vida y habló de su sobrino que falleció a causa de la Leucemia. | Fuente: Instagram/ Eva Ayllón

En las emisiones de "La Voz Senior" nunca faltan los momentos emotivos y esta vez Eva Ayllón protagonizó uno de ellos. Durante la noche del último lunes, la cantante criolla no pudo contener las lágrimas al escuchar un tema interpretado por uno de los participantes del programa y que le recordó a su sobrino que falleció de leucemia.

En la noche de la etapa de conciertos, Denys Torres, el primer integrante del equipo de Daniela Darcourt, se subió al escenario para cantar "No me hace falta", balada de Manuel Mijares. Su emotiva interpretación conmovió a todos los miembros del jurado y reveló el motivo que lo inspiró a hacer una presentación muy destacable.



"Ayer nació el hijo de mi nieta, soy bisabuelo y pensé en él y me siento muy orgulloso al estar acá". Inmediatamente, Cristian Rivero notó que Eva Ayllón se había conmovido hasta las lágrimas por esta canción y no dudó en preguntarle qué había pasado.

"¡La canción es muy fuerte! Es algo muy personal, yo tuve un sobrino al cual amé y amo con toda mi locura y lo tengo en foto en la puerta de mi habitación y cada vez que yo salgo de mi cuarto me persigno y está mi papá, mi mamá, él y otras personas más", explicó la cantante.

"Y cuando a los 12 años la leucemia se lo llevó, yo tuve que escuchar esta canción por primera vez, hace muchos años. Entonces eso es lo que me has trasmitido y en realidad he escuchado tu voz, tu sentimiento y eres fenomenal", le dijo a Denys para felicitarlo.

Participante abandona "La Voz Senior"

Peter Jiménez ‘Potrillo’, de 66 años, tuvo que dar un paso al costado de "La Voz Senior" debido a que regresó a su país natal.

“Buenas noches a mis queridos amigos, quiero disculparme ante ustedes debido a que no puedo cumplir el sueño que traía desde hace muchos años por un inconveniente que se me presentó en Venezuela”, se le escucha decir.

El famoso ‘Potrillo’ se conmovió y pidió disculpas a la producción de “La voz senior” y a Eva Ayllón, su entrenadora, por salir de manera imprevista de la competencia. “Quiero agradecerles a todos y me voy con un dolor inmenso, porque no era mi intención, era mi sueño; pero así es la vida, son cosas que pasan, los quiero mucho, los admiro”, dijo entre lágrimas.

Finalmente, el participante del programa se despidió de sus compañeros y de los coaches. “Me voy con un dolor en el alma, en el corazón por no poderme despedir personalmente. Gracias a todos, los recordaré por siempre”, finalizó.

