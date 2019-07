Leslie Shaw descarta volver a cantar rock: “Me siento cómoda en el género urbano”

Leslie Shaw dijo sentirse cómoda con el género urbano y no piensa volver a cantar rock. | Fuente: RPP

Lesie Shaw se mostró emocionada porque por primera vez presentará en vivo su tema “La Faldita”. En medio de esa alegría y de haber regresado al Perú, la artista musical reveló que también se está dedicando a componer.

Sin embargo, aclaró que sus canciones están enfocados al género urbano, del cual dijo sentirse mucho más cómoda por la cercanía que tiene con otros artistas. Fue contundente con su respuesta: descartó la posibilidad de volver a cantar rock como lo hizo al inicio de su carrera como cantante.

“Estoy contenta con el género urbano. Me gusta la disposición de los demás artistas que están en este género y me siento muy cómoda. Ahora rock no [voy a cantar]. Quien sabe más adelante, pero por ahora estoy feliz con lo urbano”, señaló Leslie Shaw a RPP Noticias.

Componer es algo que Leslie Shaw ha tomado con seriedad y por eso ha viajado a Estados Unidos, para dedicarse al 100% a este ámbito de la música. “Ahora estoy componiendo. He viajado a Miami y tengo todo allá, mi departamento, carro, todo para concentrarme y dedicarme a componer. Y si las canciones no sirven para mí, dársela a otros artistas”, contó Leslie Shaw.

Incluso, la intérprete de “La faldita” comentó que ha firmado con la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), organización estadounidense sin fines de lucro que protege los derechos de autor musicales de sus miembros. Esto con el objetivo de que otros artistas puedan interpretar algún tema suyo, ya que “es uno de mis sueños”.

“He firmado con ASCAP. La idea es que ellos puedan darles mis canciones a otros artistas. Uno de mis sueños sería escuchar a una grande escuchando una canción mía. Y si es un artista peruano, yo estaría feliz”, comentó la cantante peruana que estará este 28 de julio en Barranco Arena en el concierto de Mau y Ricky.