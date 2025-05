Leslie Shaw responde a Carlos Rincón: “En vez de hacer canciones para su orquesta, se empeña en fregarme”

La cantante se pronunció tras las críticas del compositor de Hay niveles y aclaró cuánto ganó con el tema: “Todo este problema por mil soles”.

La polémica entre Leslie Shaw y el compositor Carlos Rincón, autor detrás de himnos de la cumbia como Lárgate y Pecadora, sigue dando de qué hablar. Invitada al programa Vale más solo con Carlos Carlín, la cantante no dudó en responder con firmeza a las recientes declaraciones de Rincón, quien aseguró haber recibido apenas 6 soles por sus composiciones.

La controversia comenzó cuando Rincón aseguró en El Reventonazo de la Chola que solo cobró 6 soles por las canciones que compuso para Leslie, mientras ella acumulaba millones de vistas sus temas Pendejerete y Hay niveles. Frente a esto, Leslie respondió: “No sé por qué se araña tanto, porque de Perú me han pagado como 300 dólares. Ni siquiera son 1000 soles. Todo este problema es por 1000 soles. No tengo ningún problema en dárselos, pero ya hay una falta de respeto”.

Sobre su relación profesional con Rincón, Leslie destacó que su acercamiento fue “orgánico”. “Le dijo: 'Necesito una canción para Armonía 10 y otra Marisol'... Estoy acostumbrada a trabajar con muchos compositores y productores, tengo 33 canciones en mi catálogo como compositora, pero no fronteo con eso”, añadió.

La cantante recordó además que su éxito Faldita, junto a Mau y Ricky, fue creado en colaboración con varios compositores reconocidos, incluyendo Edgar Barrera, Ricardo Montaner y Camilo. “Hacer música es compartir, no decir ‘yo hice esto y tú hiciste aquello’”, afirmó. Además, lanzó un comentario punzante: “Él está viejito y los viejitos antes hacían música solos, pero las cosas han cambiado. No puedes ser tan egoísta”.

"Nadie escucha su orquesta"

En otro momento, indicó: “Siento que hay machismo detrás, como diciendo ‘ella qué va a escribir’... Este señor, en vez de hacer más canciones para su orquesta, que nadie escuche, se empecina en fregarme. En toda esa campaña hubiera sacado una canción. Pero ni para eso le funciona la cabeza”, señaló.

Respecto a las regalías, Rincón aseguró días atrás haberle cedido el 20 % de los derechos de Hay niveles, algo que Leslie rechazó tajantemente. “Soy una mujer tan orgullosa que no acepto regalos. Esto es un negocio y en los negocios nadie regala nada. Me quieren voltear la tortilla”, sentenció.

Para cerrar este tema, Leslie admitió que confió en compositores con intereses poco claros. “A veces soy pava, ¿en qué? En confiar en compositores que son socios de una entidad que quiere apropiarse de las canciones. Debí pensar en eso antes”, concluyó.

¿Quién envidia a Leslie Shaw?

Aunque evitó dar nombres, Leslie Shaw mandó un mensaje claro a sus detractoras: “La gente no es tonta, se dan cuenta que son envidiosas”. Y las invitó a enfocarse en sí mismas: “Que sigan intentando, gastan energía rajando en vez de estudiar o ir al gimnasio”.

Finalmente, sobre el reciente lanzamiento del tema Ojo por ojo, compuesta por Carlos Rincón para Michelle Soifer y Hermanos Yaipén, Leslie bromeó: “Me alegra que me tomen de inspiración. Espero que les vaya bien. Al menos no es un cover, aunque parece, pero no lo es”.

