Luciana Fuster participará en el Miss Perú 2023, pero su objetivo no será ser la sucesora de Alessia Rovegno y representar al Perú en el Miss Universo, sino ser una de las candidatas al Miss Grand Perú.

Jessica Newton, directora del certamen, ratificó la noticia durante la presentación oficial de las candidatas que formarán parte de ambos concursos. Para poder diferenciarlas, cada grupo lució un vestido de distinto color.

"Las de blanco son las candidatas del Miss Perú y no pueden competir en ningún otro certamen durante un año, son normas de Miss Universo y las de rojo son las de Miss Grand Internacional. Luciana no estará en el Miss Universo, es una de las candidatas que ha elegido el Miss Grand, cada una de ellas ha podido escoger", explicó Jessica Newton al programa Amor y Fuego, resaltando que ella no tuvo injerencia en la decisión de la modelo.





¿Cuál es la explicación de Luciana Fuster?

Luciana Fuster no ha dado detalles de su decisión, pero hace unos días declaró que mientras balanceaba su trabajo en 'Esto Es Guerra' y su preparación para el certamen de belleza, sentía la presión y el estrés del concurso.

"Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo", contó en su cuenta de Instagram.

Agregó que el tiempo previo a su participación en el concurso de belleza es retador para ella, incluso emocionalmente. "A todo el mundo le pasa diferente cómo expresa o cómo siente esos momentos. Yo me encierro, no quiero que nadie me diga nada porque lloro, porque saben que yo soy bien llorona y, finalmente, las cosas me están saliendo bonitas", añadió.

Asimismo, Fuster mencionó que ambos trabajos son parte de su rutina diaria. "Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7 a.m., más o menos, me ducho, desayuno o lo que me alcance a hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día", declaró.

